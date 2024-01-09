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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

        Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem oldu

        Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 03:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 03:05
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        Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneyinde bulunan Sarangani kentinin 100 kilometre açıklarında olduğunu bildirdi.

        Yaklaşık 70,3 kilometre derinlikte meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

        Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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