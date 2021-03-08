Filipinler'de komünistlere yönelik operasyon: 9 ölü 0:00 / 0:00

AA

Filipinler basınında çıkan haberlere göre, dün ülkenin Rizal, Batangas ve Cavite eyaletlerinde komünist gruplara mensup olduğu iddia edilen kişilere yönelik gözaltı operasyonları düzenlendi.

Basına konuşan Yarbay Chitadel Gaoiran, operasyonlarda çıkan çatışmalar sonucu Rizal'da 6, Batangas'ta 2, Cavite eyaletinde ise 1 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre; 6 kişinin de gözaltına alındığını belirten Yarbay Gaoiran, baskınların yapıldığı evlerde patlayıcı madde ve silah ele geçirildiğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 5 Mart'taki konuşmasında, hükümeti devirmek isteyen komünistlere müsaade etmeyeceğini belirtmiş ve "Güvenlik güçlerine sesleniyorum. Eğer karşılaştığınızda size silah doğrulturlarsa hemen öldürün." demişti.