Filistinli direniş gruplarının ortak hareket etme ve Gazze’de, Filistinli mültecilere geri dönüş hakkının verilmesi için 30 Mart’ta başlayan Büyük Geri Dönüş yürüyüşün kesintisiz devam etmesi kararından sonra dün, Cuma namazının ardından Batı Şeria’da yapılan gösterilere İsrail müdahale etti.

İsrail askerlerinin Gazze'deki göstericilere yaptığı müdahalede El Bureyc mülteci kampından 14 yaşındaki Nayif El Hum hayatını kaybetti. Gazze şehrinin doğusunda İsrail keskin nişancısı 18 yaşındaki Eyad Halil al-Şair’i başından vurarak öldürdü. Yine aynı bölgede ismi tespit edilemeyen bir kişi başından vurularak öldürüldü.

60'TAN FAZLA FİLİSTİNLİ DE YARALANDI

İHA'nın haberine göre Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail askerlerinin 19 yaşındaki Muhammed Velit Haniye’yi öldürdüğünü belirtirken, İsrail askerlerinin ağır yaraladığı 12 yaşındaki Filistinli çocuğun da daha sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, bazıları ağır olmak üzere 60’dan fazla Filistinlinin gösteriler sırasında İsrail polisinin gerçek mermileriyle yaralandığını, onlarcasının da göz yaşartıcı gaz bombasından yaralandığını söyledi. Öte yandan Filistinli gençler, İsrail’e ait iki tane insansız hava aracını düşürmeyi başardı. Gazzeli bazı gençler de İsrail askerlerinin kontrol noktasını ateşe verdi.

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