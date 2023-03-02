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AA

Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin organize saldırılarına hedef olan Filistin kasabası Huvvara'yla ilgili sözlerinin "şiddete teşvik eden, sorumsuzca, tiksindirici" ifadeler olduğunu belirtti.

Smotrich'in Huvvara beldesini yakarak yeryüzünden silme sözlerine "terörist, ırkçı bir çağrı" diyerek sert tepki gösteren Şeyh, uluslararası insan hakları örgütlerine, Filistin halkına karşı katliam suçuna teşvik eden İsrail Maliye Bakanı'na karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının İsrailli Bakan'ın sözlerine karşı sergilediği tutuma da değinen Filistinli yetkili, "ABD Dışişleri Bakanlığının, terörist Smotrich'in Huvvara beldesini yeryüzünden silme yönünde sarf ettiği sözlere karşı çıkan açıklamasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bezalel Smotrich

İsrail'de Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırıları destekleyerek bölgede etnik temizlik çağrısı yapmıştı.

Huvvara'nın "yok edilmesi" çağrısında bulunan sosyal medyadaki bir paylaşımı “neden beğendiği" sorulan Smotrich, “Çünkü Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı.” yanıtını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Smotrich'in sözlerini "iğrenç ve sorumsuzca" olarak nitelendirmişti.

YERLEŞİMCİLERİN HUVVARA SALDIRILARI

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandıran olaylar silsilesine yol açmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Nablus’taki kanlı baskının ardından, 26 Şubat’ta Huvvara beldesindeki silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından da yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca ev, işyeri ve arabayı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış ve 1 kişiyi öldürmüştü.

Saldırılar uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.