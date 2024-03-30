Filistinlilerden, İsrail işgaline karşı "Toprak Günü" yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü münasebetiyle düzenledikleri gösteri ve etkinliklerle adalet arıyor. Bu kapsamda İsrail'in kara işgali ve saldırılarının sürdüğü Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile İsrail sınırları içinde kalan topraklarla dünyanın çeşitli başkentleri geniş katılımlı gösterilere sahne oluyor.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı kuzeydeki Deyr Hanna beldesinde düzenlenen Toprak Günü yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Filistinliler, Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Filistinlilere karşı ayrımcı politikaları eleştiren pankartlar taşıdı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deyr Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazanmıştı.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitmiş ve gösteriler düzenlemişti. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürmüş, binlerce kişiyi yaralamıştı.

Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak bilinen 1948'de İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Filistinliler kendi vatanlarının sadece yüzde 15ini kullanabiliyor.

MİLYONLARCA KİŞİ SÜRGÜNDE

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki mülteci kamplarının yanı sıra başta Suriye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde vatanlarından uzakta hayat süren milyonlarca Filistinli, hala yüzlerinin "çalınan cennet" olarak tanımladıkları Filistin'e dönük olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Birleşmiş Milletler'in "Evlerine geri dönmeyi ve komşularıyla huzur içinde yaşamayı arzulayan mültecilerin, mümkün olan en yakın zamanda bu arzularını gerçekleştirmelerine izin verilmeli ve geri dönmemeye karar verenlerin arazileri için de tazminat ödenmeli" şeklindeki 194 sayılı kararını ise İsrail uygulamayı reddediyor.