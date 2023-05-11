Filiz Akgün'den duygulandıran İbrahim Erkal mesajı: En büyük özlemimsin

"KIYMETLİM"

Filiz Akgün, yıllar önce İbrahim Erkal ile çekilen fotoğrafını yayımladı. Gönderisine duygusal bir mesaj yazan Akgün, eşine duyduğu özlemi ise şu sözlerle ifade etti: Yine sensiz bir yıl daha geçti. Kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın. Mekânın cennet olsun kıymetlim.