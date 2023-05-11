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Filiz Akgün'den duygulandıran İbrahim Erkal mesajı: En büyük özlemimsin

6 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden müzisyen İbrahim Erkal, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Duygusal bir yazı kaleme alan Erkal'ın eşi Filiz Akgün, "Yine sensiz bir yıl daha geçti. Kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın" ifadelerini kullandı

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  • Filiz Akgün'den duygulandıran İbrahim Erkal mesajı: En büyük özlemimsin - Son dakika magazin haberleri

    'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu 50 yaşında hayata veda etmişti.
  • Filiz Akgün'den duygulandıran İbrahim Erkal mesajı: En büyük özlemimsin - Son dakika magazin haberleri

    Filiz Akgün, 2003'te evlendiği eşi İbrahim Erkal'ı vefatının 6'ncı yıl dönümünde andı. 
  • Filiz Akgün'den duygulandıran İbrahim Erkal mesajı: En büyük özlemimsin - Son dakika magazin haberleri

    "KIYMETLİM"

    Filiz Akgün, yıllar önce İbrahim Erkal ile çekilen fotoğrafını yayımladı. Gönderisine duygusal bir mesaj yazan Akgün, eşine duyduğu özlemi ise şu sözlerle ifade etti: Yine sensiz bir yıl daha geçti. Kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın. Mekânın cennet olsun kıymetlim.
  • Filiz Akgün'den duygulandıran İbrahim Erkal mesajı: En büyük özlemimsin - Son dakika magazin haberleri

    ÜÇ ÇOĞUCU VAR

    Öte yandan İbrahim Erkal ile 2003'te nikâh masasına oturan Filiz Erkal'ın, Dilara, Elifsu ve Levent adında üç çocuğu bulunuyor.

Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş
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