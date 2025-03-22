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        Haberler Bilgi Magazin Filiz Akın hayatını kaybetti! Filiz Akın kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü?

        Filiz Akın hayatını kaybetti! Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

        Türk sinemasının sevilen ismi Filiz Akın hayatını kaybetti. Sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajlarını yayınlarken Filiz Akın'ın ölüm sebebi, hayatı, filmleri araştırılmaya başlandı. Bir süredir tedavi altında olan ünlü oyuncu Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak anılır ve Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmekteydi. Peki Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:30
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        Oyuncu Filiz Akın’ın hayatını kaybetmesi son dakika haberi olarak ajanslardan geçti. Filiz Akın, gerçek adıyla Suna Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Ankara'da doğup büyüyen Akın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde eğitim gördü. Ölümün ardından Filiz Akın hayat hikayesi araştırılıyor. İşte Filiz Akın hayatı, filmleri ve hakkında merak edilenleri

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        FİLİZ AKIN KİMDİR?

        Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı bir terzi olan Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonkarahisarlı bir kadı olan Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkez asıllıdır. Filiz Akın, 3 yaşına kadar babasının çalıştığı Beypazarı'nda yaşadı. 5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara Kızılay'daki Sarar İlkokulunda tamamladı. Ailesi, o 7 yaşındayken boşandı.

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        Filiz Akın, eğitimine TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında yatılı ve burslu olarak devam etti. Resim ve besteleriyle okulda çeşitli ödüller aldı. Tüm dersleri başarıyla geçti ve öğretmenleri tarafından ideal bir öğrenci olarak seçildi. Haziran 1960'ta üniversiteden mezun oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra American Export-Isbrandtsen Lines'ın Ankara şubesinde çalışmaya başladı. Firmada 2 yıl çalıştıktan sonra denizcilik şube başkanı oldu. İngilizce , Fransızca ve biraz da İtalyanca öğrendi. Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bir dönem okudu ve arkeoloji okudu.

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        FİLİZ AKIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

        Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan ve Yankesici Kız en ünlü filmleri arasında yer aldı. 1971'de Ankara Ekspresi'ndeki rolüyle 8. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Mayıs 1962'den Eylül 1972'ye kadar 105'ten fazla filmde rol aldı. 116 filmde oynadıktan sonra Akın, 1975 yılında sinema kariyerine son verdi.

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        Oyuncular Türkan Şoray , Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasında iz bırakan ve zamanının etkili dört aktrisinden biri olarak kabul edildi. 1965 yılında Türker İnanoğlu ile ilk evliliğinden olan oğlu İlker dünyaya geldi. Bu dönemde aile Şişli'de ikamet etmektedir. 1974'te çift, 10 yıllık evliliğin ardından boşandı.

        Sinema kariyerine son verdikten sonra İstanbul Bankası reklamlarında oynadı ve 1977'de TRT'de Podyum Show adlı müzik programını sundu. 1979 yılında Haldun Dormen'in Bir Ayrılık adlı oyununda rol aldı. 1979'da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda başrol oyuncusu olarak sahne aldı

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        1982 yılında Bubi Rubinstein ile evlendi. 11 yıllık evlilikten sonra 1993 yılında boşandılar. Mayıs 1994'te Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sönmez Köksal ile evlendi. Evlendikten sonra çift Ankara'ya yerleşti. Eşi Sönmez Köksal, Şubat 1998'de Fransa'ya büyükelçi olarak atandı ve 4 yıl boyunca Paris'teki Türk büyükelçiliğinde yaşadılar. Paris'te Türkiye'yi ve kültürünü tanıtmak için La Fayette'de Türk-Osmanlı ürünleri sergisi, Bagatelle'de Lale Park ve Türk Ressamları Sergisi düzenledi. 2002 yılında bir tür burun ve ağız kanseri (nazofarenks) olduğunu öğrendi. Teksas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi gördü ve kanseri iyileşti.

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        2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2005 yılında Türkiye Göğüs Vakfı yararına ve "kansere karşı sarı bileklikler" kampanyasına destek için bir kampanya başlattı ve 1 milyondan fazla bileklik satıldı. 2005 yılında toplumda kanser farkındalığını artırmak için düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Umut Evi projesi yararına düzenlenen "mavi bileklik" kampanyasının tanıtımına destek verdi.

        2006 yılında Beypazarı'nda 3 yaşına kadar yaşadığı sokağa belediye meclisi tarafından "Filiz Akın Sokak" adı verildi. 2008 yılında Kanal 1'de " Filiz Akın'la Sohbetler " programını sundu. 2009 yılında Habertürk TV'de " Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri " programını sundu. Filiz Akın, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

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        Filiz Akın filmleri

        1962 - Akasyalar Açarken

        1962 - Şakayla Karışık

        1962 - Şehvet Uçurumu

        1962 - Battı Balık

        1962 - Sahte Nikah

        1962 - Aşk Merdiveni

        1963 - Bekarlık Sultanlıktır

        1963 - Beyoğlu Piliçleri

        1963 - Kızlar Büyüdü

        1963 - Ölüm Bizi Ayıramaz

        1963 - Beyaz Güvercin

        1963 - Ölüme Çeyrek Var

        1963 - Bana Annemi Anlat

        1963 - İki Gemi Yanyana

        1963 - Zoraki Milyoner

        1963 - Arka Sokaklar

        1963 - Genç Kızların Sevgilisi

        1964 - Yankesici Kız

        1964 - Gurbet Kuşları

        1964 - Şoför Nebahat ve Kızı

        1964 - Kadın Berberi

        1964 - Meyhaneci

        1964 - Uçurumdaki Kadın

        1964 - Kardeş Kanı

        1964 - On Güzel Bacak

        1964 - İstanbul Sokaklarında

        1964 - Cüppeli Gelin

        1964 - Filinta Kadri

        1964 - Prangasız Mahkumlar

        1964 - Paylaşılmayan Sevgili

        1964 - Korkunç Şüphe

        1964 - Asfalt Rıza

        1964 - Tığ Gibi Delikanlı

        1965 - Yankesicinin Aşkı

        1965 - Tamirci Parçası

        1965 - Babasına Bak Oğlunu Al

        1965 - Fakir Gencin Romanı

        1965 - Ölüme Kadar

        1965 - Mirasyedi

        1965 - Oğlum Oğlum

        1965 - Sevinç Gözyaşları

        1965 - Şakayla Karışık

        1966 - Çıtkırıldım

        1966 - Affedilmeyen Esin

        1966 - Kolejli Kızın Aşkı

        1966 - Vur Emri

        1966 - Kaderin Cilvesi)

        1966 - Efkarlıyım Abiler

        1966 - Bar Kızı

        1966 - Erkek Severse

        1966 - Affet Sevgilim

        1966 - Acı Tesadüf

        1966 - Günahkar Kadın

        1967 - Silahlı Paşazade

        1967 - Ayrılık Saati

        1967 - Sözde Kızlar

        1967 - Bekar Odası

        1967 - Affet Beni

        1967 - Paşa Kızı

        1967 - Hindistan Cevizi

        1967 - Cici Gelin

        1967 - Yıkılan Yuva

        1967 - Serseriler Kralı

        1967 - Sefiller

        1968 - Arkadaşımın Aşkısın

        1968 - Kader

        1968 - Hırsız Kız

        1968 - Sabah Yıldızı

        1968 - Baharda Solan Çiçek

        1968 - Efkarlı Sosyetede

        1968 - Aşka Tövbe

        1968 - Yuvana Dön Baba

        1968 - Gül ve Şeker

        1968 - Ömrümün Tek Gecesi

        1968 - Benim de Kalbim Var

        1968 - İstanbul Tatili

        1968 - Aşkım Günahımdır

        1969 - Son Mektup

        1969 - Cilveli Kız

        1969 - Karlı Dağdaki Ateş

        1969 - Lekeli Melek

        1969 - Yaralı Kalp

        1969 - Hüzünlü Aşk

        1969 - Dağlar Kızı Reyhan

        1969 - Yumurcak

        1970 - Yuvasız Kuşlar

        1970 - Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

        1970 - Fadime

        1970 - Ankara Ekspresi

        1970 - Yarım Kalan Saadet

        1970 - Saadet Şehri

        1970 - İşportacı Kız

        1970 - Aşktan da Üstün

        1970 - Güzel Şoför

        1970 - Beyaz Güller

        1971 - Küçük Sevgilim

        1971 - Umutsuzlar

        1971 - Emine

        1971 - Ömrümce Unutamadım

        1971 - Oyun Bitti

        1971 - Fadime Cambazhane Gülü

        1971 - Seni Sevmek Kaderim

        1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları

        1971 - İki Esir

        1972 - Utanç

        1972 - Ayrılık

        1972 - Yumurcak Küçük Şahit

        1972 - Tatlı Dillim

        1973 - Karateci Kız

        1973 - Soyguncular

        1973 - Acı Hayat

        1973 - Zambaklar Açarken

        1973 - Ağlıyorum

        1974 - Yumurcak / Veda

        1974 - Almanyalı Yarim

        1974 - Memleketim

        1975 - Tatlı Cadının Maceraları

        1975 - Yumurcak Belalı Tatil

        1975 - Babaların Babası

        1977 - Le Ricain (Sinema Filmi)

        1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları

        2011 - Gün Akşam Oldu

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