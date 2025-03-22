Oyuncular Türkan Şoray , Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasında iz bırakan ve zamanının etkili dört aktrisinden biri olarak kabul edildi. 1965 yılında Türker İnanoğlu ile ilk evliliğinden olan oğlu İlker dünyaya geldi. Bu dönemde aile Şişli'de ikamet etmektedir. 1974'te çift, 10 yıllık evliliğin ardından boşandı.

Sinema kariyerine son verdikten sonra İstanbul Bankası reklamlarında oynadı ve 1977'de TRT'de Podyum Show adlı müzik programını sundu. 1979 yılında Haldun Dormen'in Bir Ayrılık adlı oyununda rol aldı. 1979'da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda başrol oyuncusu olarak sahne aldı