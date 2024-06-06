Filiz Akın: Ne güzel şey sevilmek
'Gelin Takımı' adlı sinema filminin ekibi, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti
'Gelin Takımı' adlı filmin oyuncuları, Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın'ın, Bodrum'daki evinde ziyaret etti.
"ŞİFA VERDİLER SANKİ"
Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve İpek Güven gibi ünlü isimlerin o buluşmasından kareleri 81 yaşındaki Filiz Akın, sosyal medya hesabından; "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. O an şu an" ifadelerini kullandı.
Filiz Akın'ın bu gönderisinin altına, Melek Baykal; "Ne de güzel yapmışlar. Yaşasın tatlı kızlar", Şebnem Bozuklu; "Sizinle olmak bir rüya. Çok teşekkür ederiz canım Filiz Akın", Ecem Erkek ise; "Öyle bir rüya öyle" şeklindeki ifadeleri kullanarak yorum yaptılar.
"EN BÜYÜK HAYRANINIM"
Ünlü oyuncu Seda Bakan'da, Filiz Akın'la birlikte çekindikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıp; "Hayallerin ötesinde bir geceydi benim için… Sevgili Filiz Akın'ı yakından görüp, onunla konuşmak muhteşem. İyi ki varsın Filiz Akın. En büyük hayranınım. Bir sonrakine bebekleri de getiriyorum." notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram