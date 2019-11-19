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Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt, Selimiye Camisinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene eski Genelkurmay Başkanları, emekli Orgeneraller İlker Başbuğ ve Hilmi Özkök de katıldı. Büyükanıt'ın kızı ve torunu ise tabuta dokunup gözyaşı döktü

Filiz Büyükanıt

Yakalandığı kanser hastalığı sonrası hayatını kaybeden Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt için Selimiye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Büyükanıt'ın kızı Bengü Caymaz Büyükanıt, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski Genelkurmay Başkanları emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneral Hilmi Özkök,emekli orgeneral Çevik Bir, Filiz Büyükanıt’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da cenazeye çelenk gönderdi. Filiz Büyükanıt'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye katılan kızı ile torunu, Büyükanıt’ın tabutuna son kez dokundu. Öte yandan eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt ise cenaze namazına katılmadı. Cenazeye katılmama nedeni ise belirtilmedi.

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