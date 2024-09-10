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        Haberler Magazin Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni'nden SHOW TV'ye 3 ödül

        Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni'nden SHOW TV'ye 3 ödül

        Film-San Vakfı tarafından ilk kez düzenlenen 'Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni', Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Meral Konrat ile Kıvanç Terzioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği gecede, 2023 - 2024 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimlere ödülleri verildi. Bu yılki ödüllerde; SHOW TV, 3 ödüle lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:20
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        Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı'nın, 49 yıl sonra ilk kez düzenlediği törende, 2023 - 2024 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimlere ödülleri takdim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni, Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

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        Sunuculuğunu Meral Konrat ile Kıvanç Terzioğlu'nun üstlendiği gecede ödüle lâyık görülenleri; Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu'dan oluşan jüri belirledi.

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        FİLMSAN VEFA ÖDÜLLERİ: Ayla Algan & Türker İnanoğlu
        FİLMSAN ONUR ÖDÜLLERİ: Hülya Koçyiğit & Serdar Gökhan
        FİLMSAN YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK FİLMİ: 'Buğday Tanesi' (Av. Serkan Bayram)

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        Yılın en iyi sosyal sorumluluk filmi ise yapımcılığnıı Ak Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'ın kendi hayat hikâyesinin kaleme alınarak çekildiği 'Buğday Tanesi' olarak belirlendi.

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        Gecede; SHOW TV, 3 ödüle lâyık görüldü.

        FİLMSAN DİZİ ÖDÜLLERİ
        En İyi Dizi Yönetmeni: SHOW TV / Kızılcık Şerbeti / Ketche 'Hakan Kırvavaç'
        En İyi Dizi Kadın Oyuncu: SHOW TV / Bahar / Demet Evgar
        En İyi Dizi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: SHOW TV / Bahar / Hatice Aslan

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        FİLMSAN SİNEMA ÖDÜLLERİ

        En iyi Film: Kuru Otlar Üstüne
        En İyi Yönetmen: Kuru Otlar Üstüne / Nuri Bilge Ceylan
        En İyi Görüntü Yönetmeni: Son Akşam Yemeği / Veli Kuzlu
        En İyi Senarist: Atatürk 1-2 / Necati Şahin
        En İyi Müzik: Atatürk 1-2 / Batu Şener
        En İyi Kurgu: Son Akşam Yemeği/Lewq
        En İyi Erkek Oyuncu: Son Akşam Yemeği / Onur Tuna & Atatürk 1-2 /Aras Bulut İynemli
        En İyi Kadın Oyuncu: Lohusa / Gupse Özay
        En İyi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu: Cadı / Cengiz Orhonlu
        En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Son Akşam Yemeği / Yasemin Baştan

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        FİLMSAN VAKFI 49 YILDIR SANATÇILARIN EMEKLİLİK HAKLARI İÇİN MÜCADELE VERİYOR

        Film-San Vakfı, 1975'te; Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Erkan Özerman, Emel Sayın, Selim Soydan, Murat Soydan, Muazzez Arçay, Aytaç Arman, Meral Orhonsoy, Fatma Belgen, Devlet Devrim, Bahar Öztan, Anta Toros gibi sinema, müzik ve tiyatro dünyasının önde gelen isimleri tarafından kurularak sanat emekçilerinin sosyal güvencelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza attı.
        49 yıllık geçmişiyle Türkiye'de halen hizmet veren ilk ve tek kuruluş olma özelliğini sürdüren Film-San Vakfı, 4500'den fazla vakıf üyesine emeklilik hakkı sağladı.

        #Hülya Koçyiğit
        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        #Bahar
        #demet evgar
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