Büyük Göç etkisi

Gösterime giren film sayısı her hafta biraz daha artmaya başladı. 16 - 18 Temmuz arasında 22 film gösterimdeydi. Film sayısı artarken izleyici sayısı düştü. Bunda en önemli etken Kurban Bayramı tatili oldu. 'Büyük Göç' nedeniyle sinema salonlarındaki izleyici sayısı, geçtiğimiz hafta sonu bir hayli azaldı. Toplam 174.461 kişinin film izlediği hafta sonunda 4.197.505 TL hasılat elde edildi. Bir önceki hafta sonunda film sayısı 15, izleyici sayısı 230.563, hasılat ise 5.642.808 TL'ydi
Geçtiğimiz hafta birinciliği 'Black Widow'a kaptıran 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', yeniden ilk sırada yer aldı. En çok izlenen Türk filmi ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe kalkışmasını konu edinen '15/07 Şafak Vakti' oldu. Bu filmin şansızlığı Kurban Bayramı tatilinde gösterime girmesiydi. Bu nedenle açılış gişesi beklentilerin bir hayli altında kaldı.
İlk 5 Film;
HIZLI VE ÖFKELİ 9: HIZ EFSANESİ
İzleyici Sayısı: 53.675
Hasılat: 1.285.146
BLACK WIDOW
İzleyici Sayısı: 35.329
Hasılat: 893.424
SESSİZ BİR YER 2
İzleyici Sayısı: 20.717
Hasılat: 508.840 TL
KORKU SANSI: KATİL ŞEYTAN
İzleyici Sayısı: 15.890
Hasılat: 384.225 TL
İzleyici Sayısı: 15.459
Hasılat: 331.473 TL
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