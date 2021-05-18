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Şişli'de film stüdyosunda yangın çıktı; çalışanlar gözyaşı döktü

Şişli'de bulunan film stüdyosunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Kendilerini dışarı atan çalışanlar gözyaşlarına hakim olamazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Film stüdyosunda korkutan yangın! - Haberler
Film stüdyosunda korkutan yangın!
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DHA

Şişli Yazarlar Sokak üzerinde bulunan film stüdyosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, film stüdyosunda dekor çalışması sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, kıvılcımlar kısa sürede dekorları tutuşturunca içerisi duman altında kaldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar arasında kalan çalışanlar, kendilerini dışarı attı, bazı çalışanlar gözyaşı döktü.

Dumandan etkilenen iki kadına, olay yerine gelen ambulansta oksijen verildi. Bahçede bulunan iki kedi ise çalışanlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Mecidiyeköy ve Beşiktaş itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Binada duman tahliye çalışması devam ediyor.

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