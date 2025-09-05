Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Filmin Teaser'ın da Tan Taşçı imzası

        Filmin Teaser'ın da Tan Taşçı imzası

        Setenay Acı'nın kısa metraj filmi 'Olasılık', uluslararası festivaller öncesi güçlü bir farkındalık projesi olarak izleyicilerle buluştu. Tan Taşçı ve Sigur Rós'un müzikleriyle desteklenen film, tarihi ve doğal mekânlarda çekilen sahneleriyle dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 08:21 Güncelleme: 05.09.2025 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filmin Teaser'ın da Tan Taşçı imzası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yönetmen ve senarist Setenay Acı, senaryosunu kendi kaleme aldığı kısa metraj filmi 'Olasılık' ile uluslararası festivallerde boy göstermeye hazırlanıyor. Filmin teaser'ında ünlü sanatçı Tan Taşçı'nın imzası dikkat çekiyor.

        Bursa'nın kültürel hazineleri arasında yer alan Karacabey Longoz Ormanları ve Bursa Arkeoloji Müzesi'nde çekilen film, 'Geçmişin Sesi' ile araladığı mitolojik kapıyı bu kez farklı bir bakışla yeniden açıyor.

        M.S. 600'lü yıllarda Hindistan'da doğup günümüze dek süregelen şiddet döngüsüne dikkat çeken Setenay Acı, 'Olasılık'ı bir farkındalık projesi olarak tanımlıyor. Film; hayvanlara, çocuklara ve kadınlara yönelik baskıya karşı güçlü bir duruş sergilerken, insanın yarattığı yıkıma karşı yine insanın iyileştirici gücünü sahneye taşıyor.

        REKLAM

        Setenay Acı, ilk filmi olan 'Olasılık' için şu sözleriyle dikkat çekiyor: Sanat yalnızca estetik bir ifade değil, aynı zamanda topluma ayna tutan, vicdanı harekete geçiren bir güçtür. Olasılık, bu çağrının bir parçası.

        ULUSLARARASI MÜZİK İŞBİRLİĞİ

        Filmin müziklerinde Türkiye'nin sevilen sanatçısı Tan Taşçı ile dünyaca ünlü İzlandalı post-rock grubu Sigur Rós yer alıyor. Bu işbirliği, filme hem ulusal hem de uluslararası ölçekte derin bir duygu boyutu kazandırıyor. Teaser'da yer alan sert sahneler ve kısa süre önce kaybedilen Narin'in anısına yapılan göndermeler, filmi güçlü bir farkındalık projesine dönüştürüyor.

        Görüntü yönetmenliğini Ömer Faruk Güneş ve Onur Şener üstlenirken, filmde Taksim Saint Antuan Kilisesi, Karacabey Longoz Ormanları ve Bursa Arkeoloji Merkezi gibi tarihi ve doğal mekanlar öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye Vegan Derneği, Özgün Tutar ve Linas Korta'nın katkılarıyla hazırlanan stok görseller filme zenginlik katıyor.

        Kadroda; Görkem Kenanoğlu, Özlem Emre Kaya, Cemal Kaygusuz, Muharrem Şimşek, Meryem Asan, Engincan Üsküplü, Ayhan Karakaya, Sezgin Bektaş, Yaren Sarıkaya, Furkan Çakmak, Şadiye Nur, Sena Toper, Hakan Kalabalık ve Tevfik Kutay gibi isimler yer alıyor.

        'Olasılık', geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleştirilen gala gösterimiyle ilk kez seyirciyle buluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Setenay Acı
        #olasılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dört mevsim Türkiye!
        Dört mevsim Türkiye!
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu