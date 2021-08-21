Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Filosundaki elektrikli araç sayısı 125'e çıktı

Enterprise Türkiye, son olarak İngiliz markası MG’den 50 adet yüzde 100 elektrikli ZS EV model araç alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Enterprise Türkiye’nin böylelikle filosundaki elektrikli araç parkı da 125 adedi aşmış oldu. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, "Filomuza dahil ettiğimiz MG ZS EV araçların teknik ve güvenlik özellikleri ile fiyat-fayda avantajları, Türkiye pazarındaki önemli bir boşluğu doldurabilecek nitelikte. Müşterilerimiz, kiraladıkları MG ZS EV araçları kabin içerisinde yer alan kartlar sayesinde, şarj istasyonlarında ücretsiz olarak şarj edebilecekler” dedi

Filosundaki elektrikli araç sayısı 125'e çıktı
HABERTURK.COM

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car’ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye, elektrikli araç yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şirket, son olarak ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz MG markasının 50 adet ZS EV model elektrikli aracını filosuna dahil etti.

“Stratejik bir iş birliği” olarak lanse edilen bu yatırım kapsamında, elektrikli araç parkının Türkiye genelinde yaygınlaşması ve elektrikli araç avantajlarının daha da bilinirlik kazanması amaçlanıyor.

Tamamen elektrikli motora sahip MG ZS EV’nin katılımıyla, Enterprise Türkiye’nin toplam elektrikli araç parkı da 125 adedi aşmış oldu.

Konuyla ilgili olarak konuşan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, "Filomuza dahil ettiğimiz MG ZS EV araçların teknik ve güvenlik özellikleri ile fiyat-fayda avantajları, Türkiye pazarındaki önemli bir boşluğu doldurabilecek nitelikte. Yine müşterilerimizin en güvenli şekilde seyahat etmeleri bizim için oldukça kritik bir konu. Önümüzdeki dönemde de, sürdürülebilir bir model çerçevesinde elektrikli ve hibrit araç filomuzu büyütmeye devam edeceğiz. Ayrıca müşterilerimiz, kiraladıkları MG ZS EV araçları kabin içerisinde yer alan kartlar sayesinde, şarj istasyonlarında ücretsiz olarak şarj edebilecekler" şeklinde konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Toyota'dan üretime iki hafta ara
OTOMOBİL Toyota'dan üretime iki hafta ara
'ÖTV güncellemesi ikinci ele olumsuz yansımaz'
OTOMOBİL 'Yeni ÖTV ikinci ele olumsuz yansımaz'
Tesla insansı robot üretecek - haberler
OTOMOBİL Tesla insansı robot üretecek!
OYDER'den o iddiaya yanıt: 'Bayiden galeriye satış olmaz' - haberler
OTOMOBİL 'Bayiden galeriye satış olmaz'
Vestel’den Almanya’ya elektrikli araç şarj cihazı ihracatı
OTOMOBİL Almanya'daki araçları şarj edecek!
Toyota Türkiye'de üretime çip krizi arası
OTOMOBİL Sakarya'daki üretime çip krizi arası
TOGG Gemlik Tesisi'nde çalışmalar tam gaz devam ediyor
OTOMOBİL Yerli otonun fabrikasında son durum
Toyota Yaris'e yeni motor seçeneği
OTOMOBİL Yaris'e 1 litrelik motor geldi
Borusan Oto elektrikli otomobilleri kiralamaya başladı
OTOMOBİL Elektrikli otomobilleri kiraya çıkardı
Castrol Türkiye’de üst düzey atama
OTOMOBİL Castrol Türkiye’de üst düzey atama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.