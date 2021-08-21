HABERTURK.COM

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car’ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye, elektrikli araç yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şirket, son olarak ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz MG markasının 50 adet ZS EV model elektrikli aracını filosuna dahil etti.

“Stratejik bir iş birliği” olarak lanse edilen bu yatırım kapsamında, elektrikli araç parkının Türkiye genelinde yaygınlaşması ve elektrikli araç avantajlarının daha da bilinirlik kazanması amaçlanıyor.



Tamamen elektrikli motora sahip MG ZS EV’nin katılımıyla, Enterprise Türkiye’nin toplam elektrikli araç parkı da 125 adedi aşmış oldu.

Konuyla ilgili olarak konuşan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, "Filomuza dahil ettiğimiz MG ZS EV araçların teknik ve güvenlik özellikleri ile fiyat-fayda avantajları, Türkiye pazarındaki önemli bir boşluğu doldurabilecek nitelikte. Yine müşterilerimizin en güvenli şekilde seyahat etmeleri bizim için oldukça kritik bir konu. Önümüzdeki dönemde de, sürdürülebilir bir model çerçevesinde elektrikli ve hibrit araç filomuzu büyütmeye devam edeceğiz. Ayrıca müşterilerimiz, kiraladıkları MG ZS EV araçları kabin içerisinde yer alan kartlar sayesinde, şarj istasyonlarında ücretsiz olarak şarj edebilecekler" şeklinde konuştu.