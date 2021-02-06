Amazon filosuna doğalgaz geliyor 0:00 / 0:00

Reuters

E-ticaret şirketi Amazon, filosundaki kamyonları daha az emisyon üretenler ile değiştirmek için kolları sıvadı. ABD'li şirketin bin adet doğalgaz ile çalışan kamyon motoru sipariş ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Nakliye araçlarında yeni sürdürülebilir çözümler için heyecanlıyız. Elektrikli, doğalgazla çalışan ve diğer alternatif yakıtlı araçlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

Koronavirüs pandemisinde yükselişe geçen e-ticaret, şirketlerin de filosundaki teslimat araçlarının sayısının artırdı. E-ticaret satışlarının 2020'de yüzde 38 oranında arttığı belirtilirken, 2040'da şirketin filosundaki tüm araçların sıfır emisyon üretenlerden oluşacağı kaydedildi.

YÜZDE 27 DAHA AZ EMİSYON ÜRETECEK

Her ne kadar pandemi döneminde küresel pazarlardaki binek araç satışların azalsa da, sayıları artan ticari araçlar çevreyi daha çok kirleten büyük motorları ile yollardaki emisyon değerlerinin artmasına yol açtı.

Bu kapsamda, bir çok ticari araç üreticisi elektrikle çalışan araçlar üzerindeki çalışmalarına hız verdi. Öyle ki, ABD'deki taşıma firmalarının filolarındaki araçların yüzde 5'ini oluşturan orta ve büyük boy kamyonlar, yollardaki toplam karbon emisyonunun yüzde 20'sini karşılıyorlar.

Amazon'un sipariş ettiği motorların Cummins ve Westport Fuel Systems ortak girişimi tarafından üretileceği de verilen bilgiler arasında. Söz konusu motorların hem yenilenebilir hem de yenilenmeyen doğalgaz ile çalışabildiği kaydedildi. Doğalgaz ile çalışan motorların dizellere kıyasla yüzde 27 oranında daha az karbon emisyonu ürettiği belirtildi.

100 BİN ADET ELEKTİKLİ ARAÇ YOLDA

Amazon, 2019 yılında elektrikli araç girişimi Rivian ile işbirliğine gitmişti. O dönemde karşılıklı atılan imzalar ile, Amazon'un 100 bin adet elektrikli kargo aracının Rivian tarafından üretilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Rivian tarafından üretilen 100 bin elektrikli aracı bu yıl Amazon filosuna katılması bekleniyor. ABD'li e-ticaret şirketi Avrupa operasyonları için de Mercedes'e yaklaşık 2 bin adet elektrikli hafif ticari araç siparişi vermişti.

Amazon'dan yapılan açıklama sonrası Cummins'in hisselerinde yüzde 4, Kanada merkezli Westport'un hisselerinde ise yüzde 47 artış yaşandı.