        Final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin üç sezondur ekrana damgasını vuran sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Giriş: 27.12.2025 - 21:48 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:22
        "Dallardan 'Bahar' inmiş
        SHOW TV’nin üç sezondur ekrana damgasını vuran, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin son tanıtımında, Bahar’ın kendi olma yolculuğu, kalbinin sesini dinlemekle korkuları arasında verdiği büyük bir sınava dönüşüyor.

        Tanıtımda Bahar, kendisini gerçek ve sevgi dolu bir ilişkiden kaçmaya çalışırken buluyor. Hayallerini gerçekleştirmek ve yalnızca kendi olabilmek için çıktığı bu yolda, ilk etapta aşktan vazgeçmeyi seçse de en yakın arkadaşı Çağla sayesinde Evren’in, onu Bahar yapan en önemli parçalardan biri olduğunu fark ediyor. Bu süreçte kendi duygularıyla yüzleşen Evren ise Bahar’dan kaçmaktan vazgeçerek aşkının peşinden gitmeye karar veriyor. Bahar’ın, ailesini bir araya getirdiği o geniş ve sıcak sofrada Evren’e de bir yer açıp açmayacağı ise izleyici için merak uyandıran soruların başında geliyor.

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' final bölümüyle pazar akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

