SHOW TV’nin üç sezondur ekrana damgasını vuran, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin son tanıtımında, Bahar’ın kendi olma yolculuğu, kalbinin sesini dinlemekle korkuları arasında verdiği büyük bir sınava dönüşüyor.

Tanıtımda Bahar, kendisini gerçek ve sevgi dolu bir ilişkiden kaçmaya çalışırken buluyor. Hayallerini gerçekleştirmek ve yalnızca kendi olabilmek için çıktığı bu yolda, ilk etapta aşktan vazgeçmeyi seçse de en yakın arkadaşı Çağla sayesinde Evren’in, onu Bahar yapan en önemli parçalardan biri olduğunu fark ediyor. Bu süreçte kendi duygularıyla yüzleşen Evren ise Bahar’dan kaçmaktan vazgeçerek aşkının peşinden gitmeye karar veriyor. Bahar’ın, ailesini bir araya getirdiği o geniş ve sıcak sofrada Evren’e de bir yer açıp açmayacağı ise izleyici için merak uyandıran soruların başında geliyor.