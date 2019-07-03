Milli isimler kampa ne zaman katılacak?

Final etabı maçları öncesi grup eşleşmeleri belli oldu

Lig sıralamasında ilk 6'da yer alan Brezilya, İran, Rusya, Fransa ve Polonya ile ev sahibi ABD, final etabında 3'er takımlı 2 grupta mücadele edecek.

Chicago kentinde 10-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabının A Grubu'nda Fransa, Rusya ve ABD, B Grubu'nda ise Brezilya, İran ve Polonya yer aldı.

Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak.