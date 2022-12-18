Fransa'yı yenerek 36 yıllık Dünya Kupası hasretine Katar'da son veren Arjantin'de maçın yıldızlarından biri de Angel Di Maria oldu.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Di Maria bir kez daha sahne aldı. Hızlı gelişen Arjantin atağında Mac Allister'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli golcü, düzgün bir vuruşla farkı da ikiye çıkardı. Di Maria böylece Arjantin Milli Takımıyla oynadığı finallerin dördünde gol bulmuş oldu.