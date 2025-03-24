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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam  Finansal Hizmetler Güven Endeksinde gerileme - İş-Yaşam Haberleri

         Finansal Hizmetler Güven Endeksinde gerileme

         Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubatta geçen aya göre 0,7 puan azalarak 170,3 seviyesine indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:56
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         Finansal Hizmetler Güven Endeksinde gerileme
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE martta geçen aya göre 0,7 puan azalarak 170,3 seviyesinde gerçekleşti.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi.

        Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir miktar güçlendiği, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı gözlemlendi.

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

        2025 yılı Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde sırasıyla 0,8 ve 20,1 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektöründe ise 1,5 puanlık artış olduğu görüldü.

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