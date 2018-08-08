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"Fındığı Türkiye'nin sahiplenmesi lazım"

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, fındığın Türkiye'nin tarımsal ürünler içinde en fazla ihraç kapasitesine sahip ve en fazla girdi sağlayan ürünü olduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada 'Fındığı sadece üretici ve ihracatçı sahiplenecek' diye bir durum yok. Fındığı Türkiye'nin sahiplenmesi lazım." dedi

08.08.2018 - 13:37 | Güncelleme: AA

Başaran, yaptığı açıklamada, fındıkta hasada başlanmasına rağmen hala rekolte ve fiyat açıklaması yapılmadığını söyledi. Üründe önemli miktarda rekolte kaybı yaşandığını dile getiren Başaran, bunun sebeplerinden birinin hava şartları olduğunu ifade etti.

Fındığın hava şartlarından diğer tarım ürünlerine kıyasla çok daha fazla etkilendiğine dikkati çeken Başaran, şöyle devam etti:

"Bu yıl maalesef fındığın döllenme ve döküm sürecinde uygun hava şartları oluşmadı. Döllenme sıkıntısı nedeniyle bir kayıp söz konusu ama asıl önemlisi son birkaç yıldan beri bölgemize etkin bir şekilde zarar veren külleme hastalığı. Külleme ile ilgili birçok çalışma yapıyoruz. Külleme hastalığı hemen hemen Batı Karadeniz Bölgesi'nin tamamını etkisi altına almış durumda. Haziran ayında görülen fındığı, şu an bahçelerimizde göremiyoruz. Bu mantari hastalık çotanakların olgunlaşmadan dökülmesine sebep oluyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nin 175 bin ila 225 bin ton arasında değişen rekoltesini 200 bin olarak kabul edersek, bölgede 80 bin tonluk kayıp söz konusu."

Fındığın tarımsal ürünler içinde en fazla ihraç kapasitesine sahip ve en fazla girdi sağlayan ürün olduğuna işaret eden Başaran, "Dolayısıyla burada 'Fındığı sadece üretici ve ihracatçı sahiplenecek' diye bir durum yok. Fındığı Türkiye'nin sahiplenmesi lazım." dedi.

Başaran, yetkililerden üreticinin mağduriyetini gidermek için gerekli çalışmaları yapmalarını beklediklerini dile getirdi.

 

"FİSKOBİRLİK'İ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

Başaran, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) 2018 ürünü fındık alımı için piyasaya girmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

FİSKOBİRLİK'in üretilen fındığın tamamına talip olması kadar doğal bir şey olmadığını ifade eden Başaran, ziraat odaları olarak, çiftçiler olarak FİSKOBİRLİK'i desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Başaran, FİSKOBİRLİK ile üretici arasındaki güvenin tekrar tesis edilmesini istediklerini belirterek, "Biz FİSKOBİRLİK'in ayakta kalmasını, çiftçinin ürününü alıp işleyebilmesini bekliyoruz. Tabii bunlar havada kalmamalı. Bunu yapabilmek için Birlik, ortağını ikna edebilmelidir. Biz kendi bölgemizde destek vermeye hazırız. Kendileriyle köy köy gezip üreticinin ürününü FİSKOBİRLİK'e vermesi için destek veririz." dedi.

 

 

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