- Söz konusu dönemde İtalya 118 milyon 690 bin 409 dolarlık ihracatla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi Almanya ve Fransa izledi



- DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Fiyatlarda yaşanan artışlara bağlı olarak fındık ihracatı 2019 yılına iyi bir başlangıç yaptı. İstikrarlı fiyat oluşumunun devam etmesi halinde fındık ihracatının 2019 yılını artışla kapatacağına inanıyoruz" dedi.



Sürecek...