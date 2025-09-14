Fındık ikram ettiği kargayla dostluk kurdu

Ramazan Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda taksicilik yaparak geçimini sağlayan Kemal Demirbaş, yaklaşık 1 ay önce fındık bahçesinde hasat yaptığı sırada yanına yaklaşan kargaya beslenmesi için fındık verdi.

İlerleyen günlerde karganın sürekli yanına geldiğini fark eden Demirbaş, Şakir adını verdiği kargayla herkesin şaşırdığı bir dostluk kurdu.

Gün içerisinde Demirbaş'ın yanına gelerek kendini sevdiren, bardaktan çay içen, peynir ve hamsi yiyen karga, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Demirbaş, zaman zaman karga sesi çıkartarak evinin balkonuna çağırdığı kuşla gün boyu vakit geçiriyor.

Kemal Demirbaş, fındık hasadı yaptığı sırasında karganın yanına geldiğini belirterek "Karganın ağzında fındık vardı. Ben de fındığı kırarak kendisine verdim. Karga fındığı yedikten sonra bizi bırakmadı. Her gün bahçeye gittiğimizde yeniden yanımıza gelmeye devam etti. Akşama kadar çevremizde dolaştı" dedi.

REKLAM

Karganın kendisini takip ederek evine kadar geldiğini anlatan Demirbaş, karganın bir süre sonra evin balkonuna gelerek cama vurmaya başladığını belirtti.