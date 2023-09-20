Fındık Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Karlı mı, Püf Noktaları ve Devlet Desteği Var mı?

Fındık Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Karlı mı, Püf Noktaları ve Devlet Desteği Var mı?

Fındık yetiştiriciliği ve püf noktaları: Fındık yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı? Fındık yetiştiriciliği, uygun iklim ve toprak koşullarında oldukça karlı bir tarım dalıdır. Siz de fındık yetiştiriciliği yapmayı planlıyorsanız bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Fındık yetiştiriciliği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir, devlet desteği var mı? İşte detaylar…

Fındık, özellikle Türkiye'nin kıyı bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilen bir meyve türüdür. Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretiminin yoğun olduğu bilinir. Fındığın anavatanı ise güneydoğu Avrupa ve Batı Asya'dır. Fındık yetiştiriciliği, özellikle yüksek bir katma değeri olan bir tarım dalı olması sebebiyle dikkat çeker. Bu yazımızda, fındık bitkisinin genel özellikleri, anavatanı, yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığı, karlılık durumu, devlet desteği ve yetiştirme koşulları hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

Fındık Bitkisi Genel Özellikleri ve Anavatanı

Fındık, Corylus avellana olarak da bilinir. Yaprak döken, 3-4 metre yüksekliğe sahip bir ağaç türüdür. Fındığın anavatanı güneydoğu Avrupa ve Batı Asya olarak kabul edilir. Bitki, nemli ve ılıman iklim koşullarını sever.

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Fındık Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Fındık yetiştiriciliği, doğru planlama ve uygulamalarla oldukça başarılı sonuçlar verebilir. Aşağıda, fındık yetiştiriciliği püf noktaları hakkında temel bilgilere ulaşacaksınız.

Arazi Seçimi:

Başarılı bir fındık yetiştiriciliği için ilk adım uygun arazi seçimidir.

Fındık, iyi drenajı olan, hafif asidik veya nötr pH değerine sahip toprakları tercih eder.

Ayrıca, arazinin hafif eğimli olması su birikintilerini önler.

Fidan Seçimi ve Dikim:

Kaliteli fındık fidanları seçmek, verimli bir ürün almanın temelidir.

Fidanlar genellikle ilkbaharda veya sonbaharda dikilir.

Dikim sırasında, fidanlar arasındaki mesafe 4-6 metre olmalıdır. Dikim derinliği ise 30-40 cm arasında olmalıdır. Fidanlar dikildikten sonra mutlaka sulanmalıdır.

Sulama ve Besleme:

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Fındık ağaçları yıllık ortalama 600 mm - 1200 mm yağış ister. Eğer yağış yetersizse, damla sulama sistemi uygulanabilir.

Besleme için organik veya kimyasal gübreler kullanılabilir. Fındık için N-P-K (Azot-Fosfor-Potasyum) dengesinin iyi ayarlanması gerekmektedir.

Budama ve Bakım:

Fındık ağaçları, özellikle ilk yıllarında düzenli olarak budanmalıdır.

Budama, ağacın hava almasını ve ışık görmesini sağlar, bu da verimi artırır. Budama genellikle ilkbahar veya sonbaharda yapılır.

Zararlılar ve Hastalıklar:

Fındık ağaçları, özellikle filbert blight, yaprak biti ve fındık kurdu gibi zararlılara ve hastalıklara karşı hassastır.

Bu tür sorunları önlemek için, düzenli ilaçlama yapılmalı ve biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilebilir.

Hasat:

Fındık genellikle yaz sonu veya erken sonbaharda hasat edilir. Fındıkların dökülmeye başlaması, hasat zamanının geldiğini gösterir.

Hasat esnasında dikkat edilmesi gereken önemli bir püf noktası fındıkların nem oranıdır. Hasat sonrası fındıkların hemen kurutulması gerekmektedir.

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Fındık Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

Fındık yetiştiriciliği oldukça karlı bir iş koludur, özellikle de yüksek kalitede fındık üretildiğinde. Fiyat dalgalanmalarına ve iklim koşullarına bağlı olarak karlılık değişebilir, ancak genellikle sürdürülebilir bir gelir kaynağıdır. Fındık meyvesinin farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Fındık, gıda sanayi, kozmetik ve kişisel bakım, hayvancılık, geleneksel ve alternatif tıp gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Fındık Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

Fındık Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden biridir. Bu kapsamda fındık yetiştiriciliğinde devlet desteği bulunmaktadır. Bu destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Fındık Kayıt Sistemi’ne bağlı üreticiler için şöyle belirlenmiştir:

Alan bazlı devlet desteklemesi

Mazot ve gübre desteği

Toprak analiz desteği

Organik ve iyi tarım uygulamaları desteği

Fındık Yetiştirme Koşulları Neler?

Fındık yetiştiriciliği, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde oldukça popülerdir. Özellikle Karadeniz bölgesi, fındık yetiştiriciliği için ideal koşullara sahiptir. Fındık yetiştiriciliği için dikkate alınması gereken koşullar ise şöyledir:

Fındık, iyi drenajlı, derin, verimli ve hafif asidik ila nötr pH değerine sahip toprakları tercih eder.

Fındık için ılıman bir iklim şartı gerekmektedir. Ayrıca, yıllık yağış miktarının 600-1200 mm arasında olması idealdir. Aşırı sıcak veya soğuk, fındık ağaçları için zararlıdır.

Yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı fındık çeşitleri tercih edilmelidir.

Fidanlar arasındaki ideal mesafe 4-6 metre, sıralar arasındaki mesafe ise 6-8 metre olmalıdır. Dikim derinliği, genellikle 30-40 cm arasında olmalıdır.

Özellikle yağışın yetersiz olduğu dönemlerde damla sulama veya yüzey sulama metotları kullanılabilir. Fındığın su ihtiyacı, özellikle meyve dolum döneminde artar.

Fındık ağaçları için en önemli besin maddeleri azot, fosfor ve potasyumdur.

Budama, özellikle ağacın genç dönemlerinde çok önemlidir.

Fındık ağaçları, farklı zararlı ve hastalıklara karşı duyarlı olabilir. Bu yüzden düzenli ilaçlama ve biyolojik mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.

Fındığın olgunlaşma süreci çeşidine ve iklim koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle Ağustos ve Eylül ayları arasında hasat yapılır.

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