Finike nerede? Finike hangi şehirde, ilde, bölgede?

Türkiye’de Akdeniz kıyısında bulunan Finike, Antalya iline bağlı bir ilçedir. Zengin tarihi geçmişi, turunçgil bahçeleri ve sakin plajlarıyla bilinen bir yapısı cazip bir destinasyon olmasını sağlar. Olduğu konumdaki Akdeniz iklimiyle yıl boyunca ılıman hava koşullarına sahip bir alanda yer alır Finike’de özellikle tarım ve turizm açısından önemli bir potansiyel bulunur.

FİNİKE NEREDE?

Finike nerede? Akdeniz kıyılarında konumlanmasıyla öne çıkar. Antalya’nın batı kıyısında konumlanmasıyla önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Akdeniz’e kıyısı olan bu ilçede deniz turizmi, tarım ve doğa aktiviteleri göze çarpar. Finike ilçesinin civarında dağlık alanlar, ormanlar ve plajlar mevcuttur. Bundan dolayı özellikle yaz aylarında tatilciler ve kültür severlerin akınına uğrar.

FİNİKE HANGİ ŞEHİRDE?

Finike hangi şehirde? Finike, Antalya şehrinde bulunan bir ilçedir. Akdeniz’in incisi Antalya, Türkiye’nin turizm açısından en yoğun şehirlerinden biri olma bayrağını taşır. Burada bulunan Finike ilçesi de bu turizm potansiyelini destekleyen önemli noktalar arasına girmiştir. Finike, aldığı yoğun ziyaretçi kapasitesiyle Akdeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelini beslemeye devam eder.

FİNİKE HANGİ İLDE? Finike hangi ilde? Bu ilçe, Antalya şehir sınırlarında yer alır. Ülkemizin Akdeniz kısmında konumlanan ilçenin sahip olduğu iklim de ilgili bölgeden izler taşır. Tarım ve turizm bakımından değerli bir yere sahiptir. Ayrıca doğal güzelliği de göz kamaştırır. FİNİKE HANGİ BÖLGEDE? Peki Finike hangi bölgede? Ülkemizin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Finike, kıyı şeridiyle ve sıcak iklimiyle göze çarpar. Ekonomik ve turistik faaliyetleri destekleyen bir yapısı vardır. Turunçgil üretimi ve deniz turizmiyle ön plana giren bir yapıya sahiptir. Bu anlamda ülkemiz için son derece önemli bir ilçe olarak kabul edilir. FİNİKE KONUMU NEDİR? Finike konumu nedir? Antalya şehir merkezine 90 km uzaklıkta olan Finike, Akdeniz Bölgesi'nde sık ziyaret edilen ilçeler arasındadır. Bu nedenle birçok kişi Finike'nin tam konumunu merak eder. Ülkemizde önemli bir turistik şehir olan Antalya'nın batı yönünde yer alan bir konumu vardır. Finike, Antalya-Demre karayolu üzerinde kolay ulaşılabilir bir konumda da yer alır. Bunun yanı sıra Antalya Havalimanı'na olan mesafesiyle de şehir ve ülke dışından gelen turistler için büyük bir yol avantajına sahiptir.