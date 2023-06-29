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Finlandiya, Covid-19'u "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırmayacak

Finlandiya, Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarının azaldığı ve aşıların başarılı olduğu gerekçesiyle Covid-19'un "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırılmayacağını duyurdu

Finlandiya, Covid-19'u
AA

Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Hükümet Kararnamesi'nde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Covid-19'un "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırılmayacağı, ancak "takip edilen bulaşıcı hastalık" şeklinde tanımlanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Küresel olarak Covid-19 vaka ve ölüm sayıları, bu yılın başından beri azalmaktadır. Aşılar da mutasyona uğramış virüs türlerine karşı etkili olmaya devam etmiştir ve Finlandiya nüfusunda aşılanma oranı çok iyidir. Artık herhangi bir kısıtlayıcı tedbir uygulanmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Aşıların önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Aşılar, Covid-19'un ciddi bir formuna karşı korunmanın en etkili yoludur. Tavsiyelere uygun aşılamalar gelecekte de önemli olacaktır. Varyantların ortaya çıkışının ve Covid-19'un neden olduğu morbiditenin izlenmesine devam edilecek ve hastalık yükünün artması halinde enfeksiyonları önlemeye yönelik tedbirler artırılabilecektir."

Finlandiya hükümetinin aldığı karar, yarından itibaren geçerli olacak.

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