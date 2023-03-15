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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'ye gelecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 16-17 Mart tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. İki liderin görüşmede, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu başta olmak üzere ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleleri ele alması bekleniyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'ye gelecek
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

17 Mart, Cuma günü İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel
meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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