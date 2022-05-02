Finlandiya NATO üyeliğine ne zaman karar verecek? 0:00 / 0:00

Reuters

Finlandiya basınında yer alan habere göre, Finlandiya NATO'ya üye olma kararını 12 Mayıs'ta verecek.

Iltalehti gazetesi, NATO'ya katılma kararının iki adımda alınacağını aktardı. Buna göre Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ilk olarak Rusya'nın İskandinav komşusu Batı'nın savunma ittifakı için onay verecek, ardından parlamento grubunda oylanacak.

İki adımlı bu hamleden çıkacak sonuca göre Finlandiya, resmi olarak NATO'ya başvurabilir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olması konusu gündeme geldi.

Reuters, Iltalehti'nin aktardığı verileri henüz doğrulayamadığını belirtti.

Finlandiya anayasasına göre cumhurbaşkanı, dış politika ve güvenlik politikasına yönelik kararları alıyor.