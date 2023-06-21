Finlandiya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Finlandiya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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1950’li yıllardan itibaren tarımsal faaliyetlerinin yanına, gelişmiş sanayiyi de ekleyen Finlandiya, kısa bir süre içinde dünyanın refah seviyesi yüksek olan ülkeler sınıfına girmiştir. Peki, Finlandiya para birimi nedir? Finlandiya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. İşte, tüm detaylar...

Finlandiya Nerede?

Finlandiya hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Avrupa olacaktır. Kuzey Avrupa coğrafyasında yer alan üç Baltık ülkesinden biri olan Finlandiya; kuzeyde Norveç, kuzeybatıda İsveç, güney ve güneybatıda ise Baltık Denizi ile komşu ve çevrilidir.180 binden fazla göle de ev sahipliği yapması sebebiyle oldukça dikkat çekici bir ülke olan Finlandiya’nın resmi dili ise Fince’dir.

1917 yılında Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Finlandiya; 1994 yılında Avrupa Birliği’ne ve 2023 yılında ise NATO’ya üye ülke statüsü kazanmıştır. Günümüzde birçok araştırma kurumu tarafından yayınlanan verilerde Finlandiya; refah seviyesi, gelişmişlik düzeyi, eğitim ve mutluluk gibi hususlarda lider ülke olarak değerlendirilmektedir.

Finlandiya Başkenti

Kuzey Avrupa’da yer alan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’dir. Finlandiya’nın başkenti olmasının yanı sıra en büyük şehri de olan Helsinki, ülkenin güneyinde yer almaktadır. Ülkenin yalnızca siyasi değil; spor, ticaret, kültür ve ekonomi gibi alanlarda da en gelişmiş şehri olan Helsinki; özellikle ekonomik anlamda, Finli büyük şirketlerin %80’ine ev sahipliği yapmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Finlandiya nüfusunun yaklaşık %25’i de başkent Helsinki’de yaşamaktadır.

Finlandiya Nüfusu

2023 verilerine göre Finlandiya’nın nüfusu 5 milyon 545 bin 278 kişiden meydana gelmektedir. Nüfusun %90’ı Finlandiya’nın yerel halkı olan Finlilerden oluşurken, nüfusun geri kalan kısmını ise İsveçliler ile Laponlar meydana getirmektedir. Okuma yazma oranının neredeyse %100 olduğunu Finlandiya nüfusunun büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.

Kilometrekareye yaklaşık olarak 15 kişinin düştüğü Finlandiya’da nüfusun çoğunluğu Hristiyanlığın Protestanlık mezhebine bağlı olsa da toplum içinde az sayıda Ortodoks ve Yahudi nüfus da yer almaktadır.

Finlandiya Para Birimi

1995 senesinde Avrupa Birliği’ne üye olmaya hak kazanan Finlandiya; 1999 senesinde Avrupa Birliği üyelerinin katıldığı Ekonomik ve Parasal Birliğe katılmış ve 2002 yılından itibaren de Euro’yu resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştır. Euro’ya geçmeden önce ülkenin resmi para biriminin adı ise Fin markkasıdır. İlk olarak 1860 senesinde Fin Merkez Bankası tarafından basılan bu yerel para, Rus rublesi yerine tedavüle sokulmuştur.

Finlandiya Bayrağı Anlamı

Tarihte ilk 1918 yılında çıkan bir kanunla Finlandiya’nın resmi bayrağı olarak ilan edilen Finlandiya Bayrağı; beyaz ve mavi renkten meydana gelmektedir. Beyaz bir zemin üzerinde yer alan mavi haçtan oluşan Finlandiya bayrağındaki mavi renk Finlandiya’da yer alan ve sayısı 180 bine ulaşan gölleri, zeminde yer alan beyaz renk ise karı sembolize etmektedir.

Finlandiya Şehirleri

Finlandiya’da 310 farklı belediye ve nüfus sayısı 100 binin üzerinde olan 9 şehir yer almaktadır:

Helsinki

Vantaa

Tampere

Espoo

Turku

Lahti

Kuopio

Jyvaskyla

Oulu

Finlandiya Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Finlandiya arasında herhangi bir saat farkı bulunmamakta ve her iki ülkenin yerel saati aynıdır.

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