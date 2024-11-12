Fıno Kaposvar: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 | MAÇ SONUCU
CEV Kupası son 16 turunda Macar ekibi Fino Kaposvar'a karşısında 2-0 geriye düşen Galatasaray HDI Sigorta, tarihi bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Macar ekibi Fino Kaposvar'ı 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın setleri 25-21, 25-22, 14-25, 18-25 ve 8-15 sonuçlandı.
Bu eşleşmenin rövanşı ise 21 Kasım Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.
SALON: Kaposvar Arena
HAKEMLER: Atanas Varbanov, Szymon Pindral
FINO KAPOSVAR: Feliciano Jorge (L), Ivan, Hubicska, Boldizsar, Magyar, Kalmar, Bögöly, Novoselov, Yang, Baroti
GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Hasan Yeşilbudak (L), Ahmet Tümer, Aykut Acar, Patry, Arslan Ekşi, Muzaffer Yönet, Almeida Cardoso, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül (L), Onur Günaydı
SETLER: 25-21, 25-22, 14-25, 18-25, 8-15
SÜRE: 110 dakika (25’, 26’, 19’, 24’, 16’)