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        Haberler Bilgi Yaşam Fiorentina- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Seria A maçları

        Fiorentina- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A 19. hafta maçında Fiorentina, Napoli ile kozlarını paylaşacak. Fiorentina evinde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, Napoli ise deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlübiyetle sahadan ayrıldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla mücadelenin detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Fiorentina- Napoli Serie A maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 13:49 Güncelleme: 04.01.2025 - 13:49
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        1

        İtalya Serie A'da Napoli, Fiorentina deplasmanına konuk oluyor. Oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlübiyeti olan Napoli, 41 puanla ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgiyle sahadan ayrılan Fiorentina, 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Fiorentina- Napoli maçı ne zaman? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu...

        2

        FİORENTİNA- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?

        Fiorentina- Napoli maçı 4 Ocak 2025 Cumartesi (bugün) 20.00'de oynanacak.

        3

        FİORENTİNA- NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen zorlu mücadele S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak.

        4

        FİORENTİNA MUHTEMEL 11

        D. de Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmoundsson, Sottil, Kean

        5

        NAPOLİ MUHTEMEL 11

        Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Neres, Ngonge, Lukaku

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