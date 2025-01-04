Fiorentina- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A 19. hafta maçında Fiorentina, Napoli ile kozlarını paylaşacak. Fiorentina evinde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, Napoli ise deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlübiyetle sahadan ayrıldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla mücadelenin detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Fiorentina- Napoli Serie A maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da Napoli, Fiorentina deplasmanına konuk oluyor. Oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlübiyeti olan Napoli, 41 puanla ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgiyle sahadan ayrılan Fiorentina, 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Fiorentina- Napoli maçı ne zaman? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu...
FİORENTİNA- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?
Fiorentina- Napoli maçı 4 Ocak 2025 Cumartesi (bugün) 20.00'de oynanacak.
FİORENTİNA- NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen zorlu mücadele S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak.