İtalya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Fiorentina ile Roma karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip henüz 7. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle 1-0 ön geçti.

Chiesa, 18. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Roma'da Kolarov 28. dakikada bu gole cevap verdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Luis Muriel ilk yarının sonucunu 3-1 olarak belirleyen golü kaydetti!

Fiorentina ikinci yarıda da durmadı! 66'da Benassi farkı 3'e çıkarırken Chiesa, 74. dakikada Benassi'nin asistinde hat-trick yaptı ve skoru 5-1'e getirdi.

Oyuna 73. dakikada giren Giovanni Simeone 79 ve 89. dakikalarda attığı gollerle maçın sonucunu 7-1 olarak belirledi.

Fiorentina bu sonucun ardından yarı finale yükselirken Roma'da Edin Dzeko 72. dakikada direkt kırmızı kart gördü.