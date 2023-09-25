Fiorino'dan Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel seri Fiat, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere, 2007 yılından itibaren Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve Türkiye'de hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Fiorino'nun, 100'üncü yıl özel serisini piyasaya sundu. Yapılan açıklamaya göre, Türk bayrağının renklerinden ilham alınarak tasarlanan Fiorino 100'üncü yıl özel serisi, Cumhuriyet'in kuruluş yılını temsilen sınırlı sayıda 1923 adet üretilecek

2007 yılından itibaren Tofaş'ta üretilerek, dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve Türkiye'deki hafif ticari araç pazarının da en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Fiorino, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel yeni bir seriyle piyasaya sunuldu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak ve bu özel yıldönümünün hatırasını ölümsüzleştirmek üzere tasarlanan Fiorino 100'üncü Yıl Özel Serisinde, Türk Bayrağı'ndan esinlenerek yaratılan yeni tasarımsal özellikler ile birlikte aracın iç ve dış tasarımında 100'üncü yıl logo kullanımları yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türk bayrağının renklerinden ilham alındı, 1923 adet üretilecek.

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Türk bayrağının renklerinden ilham alınarak tasarlanan Fiorino 100'üncü Yıl Özel Serisi'nde, aracın önünde konumlandırılan kırmızı renkli Fiat logosu, yan ayna kapakları ve kırmızı detayları içeren 16'inç titanyum gri alaşımlı jantlar, sadece beyaz olarak sunulan gövde rengi ile bütünleşiyor.

1.3 DİZEL MOTOR İLE GELDİ

Verilen bilgiye göre, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak tasarlanan 100'üncü yıl logosu, aracın her iki yanında yer alan çıtalar üzerinde, ön cam kenarında ve arka kapı üzerinde yer alırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuzluğunu vurguluyor. Siyah ve beyaz renkleriyle dikkat çeken çift renkli arka kapı, ise aracın diğerlerinden farklılaşmasını sağlıyor.

Fiorino'nun yeni 100'üncü Yıl Özel Serisi'nin iç tasarımında ise, kırmızı dikişli deri direksiyon simidi, vites körüğü ve vites topuzu, kırmızı desenli koltuklar, kırmızı koltuk dikişleri, koltuk sırtlıklarında ve orta konsoldaki 100'üncü yıl logosu aracın özgün konseptini tamamlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Fiorino 100'üncü yıl serisinde orta konsolunda, aracın numarasının yazılı olduğu Özel Seri Numara Rozeti de yer alıyor.

Fiorino Combi 1.3 Mjet 95 HP versiyon ile devreye alınan özel seri 690 bin 900 TL'lik fiyat ile satışa sunuluyor.