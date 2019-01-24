Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ayda Ankara´da meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Ekipler yapılan çalışma neticesinde, evlerden hırsızlık yapan 2 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin kamera kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 8'i hırsızlık olmak üzere toplam 14 suç kaydı ile 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. ile 21 ayrı suç kaydı bulunan T.Ç. olduğunu belirledi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin 12 Ocak'ta gerçekleştirdiği operasyonda U.A. ile T.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında 2 bin 229 TL, akıllı telefon, 4 tuşlu telefon, 5 altın yüzük, 3 altın bileklik, 3 gümüş küpe, sırt çantası, tornavida, eldiven ve levye ele geçirildi. Evlerinde yapılan aramalarda 33 farklı markaya ait kol saati, 2 köstekli saat, 15 tespih, 13 bakır süs eşyası, 4 altın bilezik, 10 gümüş yüzük, 12 gümüş kolye, 4 gümüş bileklik, 4 altın kolye, 2 altın zincir, 2 altın bileklik, 5 alyans yüzük, 22 çift küpe, 12 kolye ucu, altın yüzük, fotoğraf makinesi, televizyon, 5 sırt çantası, 2 tabanca ve 17 fişek bulundu.

12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, 14 ayrı suç kaydı ve 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. T.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.