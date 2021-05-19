Firari suç makinesi jandarmaya takıldı

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri kapsamında, çeşitli illerde işlemiş olduğu suçlardan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan açık cezaevi firarisi K.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin yerinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. K.M., Sakarıkaracaören Mahallesinde ikamet eden babasının evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Alpu ilçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan cezaevi firarisi K.M. Beylikova Adliyesi'ne sevk edildi.

27 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 hakaret, 1 şantaj olmak üzere 33 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan K.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.