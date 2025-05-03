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        Haberler Magazin Fırat Altunmeşe evlendi - Magazin haberleri

        Fırat Altunmeşe evlendi

        Oyuncu Fırat Altunmeşe, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Öztüre ile hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:55
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        Evlendiler
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        Müzisyen İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe'den sürpriz bir haber geldi. Altunmeşe, sevgilisi Gizem Öztüre ile evlendiğini duyurdu.

        Çift, bu mutlu günlerinden fotoğrafları sosyal medyada hesaplarından yayımladı.

        Derya Şensoy, İlayda Alişan, Bige Önal ve Hayal Köseoğlu gibi meslektaşları Fırat Altunmeşe'ye tebrik mesajları yolladı.

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