Fırat Altunmeşe evlendi
Oyuncu Fırat Altunmeşe, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Öztüre ile hayatını birleştirdi
Giriş: 03.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:55
Müzisyen İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe'den sürpriz bir haber geldi. Altunmeşe, sevgilisi Gizem Öztüre ile evlendiğini duyurdu.
Çift, bu mutlu günlerinden fotoğrafları sosyal medyada hesaplarından yayımladı.
Derya Şensoy, İlayda Alişan, Bige Önal ve Hayal Köseoğlu gibi meslektaşları Fırat Altunmeşe'ye tebrik mesajları yolladı.
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