Fırat Altunmeşe kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Dün İstanbul'da akşam saatlerinde İstabul Bebek'te bulunan Fırat Altunmeşe ile sevgilisi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile genç kadın tırnakları ile Fırat Altunmeşe'nin alnını, yanaklarını ve çenesini çizerek kan içinde bıraktı. Genç oyuncu basın mensuplarına, " Üç yıllık sevgilim, aşık olduğum kadın bana bunu yaptı" dedi. Tartışmanın nedenini açıklamayan ünlü oyuncu, taksiye binerek uzaklaştı.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fırat Altunmeşe'nin babası ünlü ses sanatçısı İzzet Altunmeşe'dir.

1990 İstanbul doğumlu olan Fırat Altunmeşe, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olmadan 2 sene sonunda bıraktı. İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde 2 sene özel oyunculuk dersleri aldı.

2013 yılında başrollerini Timuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı.

2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı.

YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2016 - Kehribar (TV Dizisi)

2015 - Sofra Sırları (Sinema Filmi)

2015 - Hesapta Aşk (Sinema Filmi)

2014 - Kaçak Gelinler (Can) (TV Dizisi)

2013 - Vicdan (Emre) (TV Dizisi)