Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Fırat İsminin Anlamı Nedir? Fırat İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Fırat isminin anlamı nedir? Fırat ismi ne demek, ne anlama gelir?

İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Fırat adının anlamını biliyor musunuz? Fırat ismi farklı anlamları taşımaktadır. Peki, Fırat isminin anlamı nedir, Kuran’da geçiyor mu? Fırat ismi ne demek ve ne anlama gelir? Fırat adının anlamı ile ilgili detaylar içeriğimizin devamında yer alıyor.

Fırat İsminin Anlamı Nedir? Fırat İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Fırat isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FIRAT ADININ ANLAMI NEDİR?

Fırat ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Fırat adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Fırat isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

FIRAT İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Fırat ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Asurca. Geniş akarsu.

  2. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.

FIRAT ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Fırat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Fırat adını koymak caizdir.

FIRAT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Fırat ismini kullanan 68.948 kişi bulunmaktadır.

  • İstanbul'da Fırat ismini kullanan 13.486 kişi bulunmaktadır.

  • Ankara'da Fırat ismini kullanan 3.626 kişi bulunmaktadır.

  • İzmir'de Fırat ismini kullanan 4.263 kişi bulunmaktadır.

FIRAT İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fırat adındakiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Enise İsminin Anlamı Nedir? Enise İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Enise isminin anlamı nedir?
İclal İsminin Anlamı Nedir? İclal İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM İclal isminin anlamı nedir?
Ezgi İsminin Anlamı Nedir? Ezgi İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ezgi isminin anlamı nedir?
Gizem İsminin Anlamı Nedir? Gizem İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Gizem isminin anlamı nedir?
Fadime İsminin Anlamı Nedir? Fadime İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Fadime isminin anlamı nedir?
Havin İsminin Anlamı Nedir? Havin İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Havin isminin anlamı nedir?
Halime İsminin Anlamı Nedir? Halime İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Halime isminin anlamı nedir?
Hazel İsminin Anlamı Nedir? Hazel İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Hazel isminin anlamı nedir?
Han İsminin Anlamı Nedir? Han İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Han isminin anlamı nedir?
Hülya İsminin Anlamı Nedir? Hülya İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Hülya isminin anlamı nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.