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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Fırat isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FIRAT ADININ ANLAMI NEDİR?

Fırat ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Fırat adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Fırat isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

FIRAT İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Fırat ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Asurca. Geniş akarsu. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.

FIRAT ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Fırat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Fırat adını koymak caizdir.

FIRAT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Fırat ismini kullanan 68.948 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Fırat ismini kullanan 13.486 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Fırat ismini kullanan 3.626 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Fırat ismini kullanan 4.263 kişi bulunmaktadır.

FIRAT İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fırat adındakiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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