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        Haberler Yaşam Firdevs İsminin Anlamı Nedir? Firdevs İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Firdevs isminin anlamı nedir? Firdevs ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Firdevs adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Firdevs ismi farklı anlamları taşımaktadır. İşte Firdevs adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 01:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 01:50
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        Firdevs isminin anlamı
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        İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Firdevs isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        FİRDEVS ADININ ANLAMI NEDİR?

        Firdevs ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Firdevs adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Firdevs isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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        FİRDEVS İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Firdevs ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Cennet, cennet bahçesi.
        • Çene ve yüzdeki çukurcuk.
        • Her çeşit bitkinin yetiştiği vadi, bağ, bahçe.

        FİRDEVS ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Firdevs ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Firdevs adını koymak caizdir.

        FİRDEVS İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Firdevs ismini kullanan 33.364 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Firdevs ismini kullanan 4.663 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Firdevs ismini kullanan 1.853 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Firdevs ismini kullanan 1.588 kişi bulunmaktadır.

        FİRDEVS İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Firdevs ismindeki insanlar merhametli ve şefkatlidir. Başkalarına faydalı olacağı meslekleri tercih etmesi, onu duygusal anlamda doyuracaktır. Duyguları çok kuvvetlidir ve girdiği ortamın çok çabuk etkisinde kalır. Çevresindekiler ile uyumludur ve genellikle de ters düşmez. Saygılı ve hoşgörülü yapısı sayesinde çok fazla arkadaşı vardır. Hayalperest ve romantiktir; genellikle gizlediği arzuları ve hisleri vardır. Başkalarını koruma ve kendisi de gözetilme ihtiyacı duyar. Derin hislere sahiptir. Bu nedenle öngörüleri yüksektir.

        Olumlu yönleri

        Neşeli, dışa dönük, enerjik, güçlü, kendine güvenen, hırslı, kendinden emin, iş bitiren, eğlenceyi seven, cömert, dürüst, ön planda olmayı seven, lükse düşkün, engel tanımayan, sadık, iddialı, sıcak kanlı, sosyal, mert, yaratıcı, açık.

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        Olumsuz yönleri

        Tutucu, etkiye açık, fazla sahiplenici, hassas, alıngan.

        FİRDEVS İSMİNE BENZER İSİMLER

        Firdevs isminde bulunan harf sayısı yedi, hece sayısı ikidir.

        Firdevs ismine uygun ikinci isimler

        Firdevs İrem

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Firuze , Firuzan , Firaz , Firkat , Firuza , Firengiz , Firuzende

        Firdevs ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

        Firdevsi , Firdovsi , Firuz , Firas , Firudin , Firazende , Tevs , Faris

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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