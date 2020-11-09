Fırın Sütlaç tarifi, nasıl yapılır?

Tarifimiz için, toprak güveç kaselere ihtiyacımız vardır. Bu kaseleri, birçok mutfak ürünleri satan mağazalarda hatta bazı büyük marketlerde bile bulabilirsiniz. İşte Fırın Sütlaç tarifi ve yapılışı
Fırın Sütlaç Malzemeleri
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı kadar pirinç
4 yemek kaşığı kadar nişasta
1 paket vanilya
Fırın Sütlaç Yapılışı
- Fırın sütlaç tarifimiz için ilk olarak pirinçleri yıkıyoruz, su ekliyoruz ve ocakta pişene kadar haşlıyoruz.
- Diğer yandan sütü tencereye alıyoruz ve kaynamayınca toz şekeri ekleyip, karıştırıyoruz.
- 2-3 dakika pişirip, pirinçleri ve nişastayı ekliyoruz.
- Kaynayınca ocaktan alıyoruz ve vanilyayı ekliyoruz.
- Hazırladığımız karışımı ısıya dayanıklı sütlaç kaselerimize paylaştırıyoruz.
- Tepsimizin yarı miktarına kadar soğuk su ekliyoruz ve fırın tepsimize diziyoruz.
- Tepsimizi fırınımızın en üst rafına yerleştiriyoruz ve 180 sıcaklıkta sütlaçlarımızın üzerleri pişinceye kadar bekletiyoruz.
- Fırından çıkardığımız sütlaçları, bir gece buzdolabında bekletip, servise sunuyoruz. Afiyet olsun.
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