Fırın Sütlaç tarifi, nasıl yapılır?

Tarifimiz için, toprak güveç kaselere ihtiyacımız vardır. Bu kaseleri, birçok mutfak ürünleri satan mağazalarda hatta bazı büyük marketlerde bile bulabilirsiniz. İşte Fırın Sütlaç tarifi ve yapılışı

Fırın Sütlaç Malzemeleri

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kadar pirinç

4 yemek kaşığı kadar nişasta

1 paket vanilya

Fırın Sütlaç Yapılışı