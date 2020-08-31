Biraz yemek yapmayı bilen herkes tavuk pişirmiştir. Fırında nar gibi kızarmış tavuk dışı çıtır çıtır içi ise yumuşak olursa çok da lezzetli olur. Yanına pilav eşliğinde akşam için güzel bir menü oluşturdunuz bile. Dışarıdan aldığınız kızarmış piliçlerden daha lezzetli olacaktır fırında bütün tavuğunuz. Şimdiden afiyet olsun…

Fırında Bütün Tavuk Malzemeler:

1 adet orta boy bütün tavuk

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tane karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Fırında Bütün Tavuk Yapılışı:

Tereyağı, kırmızı toz biber, limon suyu, tuz ve karabiberi bir kapta iyice karıştırın.

Bütün tavuğu, fırına vereceğiniz fırın tepsisine alın.

Hazırladığınız tereyağlı karışımı, tavuğun her yerine yedirin.

İç kısmına ise dilimlediğiniz soğanı, patatesi, defne yaprağını ve taze biberiyeyi yerleştirin.

Kalan patates ve soğanları da tavuğun yanına yerleştirin.

Tavuğun üzerine zeytinyağı gezdirin.

Fırınız önceden ısıtılmış olsun.

Ayarını 190 dereceye getirin.

Üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Fırına vermeden özne hazırladığınız sola birlikte tavuğun her yerini kaplayın.

Fırın tepsisinde kalan tavuk suyunu 1 yemek kaşığı un il kavurup su ekledikten sonra sos haline getirebilirsiniz.

Tavuğun yanında servis yapabilirsiniz.

Tavuğu hazırlamadan önce buzdolabından çıkarıp, oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Bu aşamayı fazla uzatmayın ki bakteri üremesin.

Fırınınızın önceden ısıtılmış olması, hatta tepsinizin de ısınmış olması gerekir.