Fırında Sebzeli Misket Köfte Nasıl Yapılır?

Hem sağlıklı, hem de pratik bir tarif arıyorsanız Sebzeli Misket Köfte ana öğünlerinizde sizin ve çocuklarınız için doyurucu bir alternatif olabilir. Üstelik hazırlaması da çok basit ve kısa sürüyor.
- Kaç kişilik: 8
- Hazırlama süresi: 20 dakika
- Pişirme süresi: 30 dakika
- Kalori: 250 kcal
SEBZELİ MİSKET KÖFTE MALZEMELERİ
Köfte için:
- 500 gr. Köftelik kıyma
- 1 orta boy rendelenmiş soğan
- 1 yumurta
- 1 su bardağı ekmek içi
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Diğer malzemeler:
- 1 su bardağı bezelye
- 2 adet havuç
- 2 orta boy patates
- 1 orta boy küp küp doğranmış soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2,5 su bardağı su
SEBZELİ MİSKET KÖFTE NASIL YAPILIR?
Yapılış-1
- Köfte malzemelerimizi bir kaba alarak yoğuralım ve misket büyüklüğünde parçalara ayıralım.
- Tavaya sıvı yağ ekleyip köftelerimizi rengi değişene kadar kızartalım.
- Tencereye küp küp doğradığımız soğanları ve sıvı yağı alarak pembeleşene kadar kavuralım.
- Sonra kuşbaşı doğranmış patatesi ve havuçları ekleyip kavurma işlemine bir kaç dakika daha devam edelim.
- Salçayı ekleyip kavurma işlemine devam edelim.
- Bezelyeleri de ekleyerek 1-2 kez çevirip suyunu ve tuzunu ilave edelim.
- 15 dk kadar pişirip, fırın tepsisine alalım.
- Önceden kızarttığımız köfteleri de ekleyip 200 dereceye ayarlanmış fırınımızda üzerini yağlı kağıt ile kapatarak 30 dk. Pişirelim.
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