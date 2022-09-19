Fırında Sebzeli Misket Köfte Nasıl Yapılır? 0:00 / 0:00

Hem sağlıklı, hem de pratik bir tarif arıyorsanız Sebzeli Misket Köfte ana öğünlerinizde sizin ve çocuklarınız için doyurucu bir alternatif olabilir. Üstelik hazırlaması da çok basit ve kısa sürüyor.

Kaç kişilik: 8

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Kalori: 250 kcal

SEBZELİ MİSKET KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte için:

500 gr. Köftelik kıyma

1 orta boy rendelenmiş soğan

1 yumurta

1 su bardağı ekmek içi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Diğer malzemeler:

1 su bardağı bezelye

2 adet havuç

2 orta boy patates

1 orta boy küp küp doğranmış soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

2,5 su bardağı su

SEBZELİ MİSKET KÖFTE NASIL YAPILIR?

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