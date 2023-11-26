Amasya'da fırtına cami minaresini devirdi
Amasya'da fırtına bir köydeki caminin minaresini devirirken, bir binanın uçan çatısı da otomobillerin üzerine düştü
Amasya'da fırtına bir köydeki caminin minaresini devirirken, bir binanın uçan çatısı vatandaşları korkuttu.
Şiddetli fırtına Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Aşağıbük köyünde caminin minaresini uçurdu.
Köy muhtarı Recep Dilmeç, camide maddi hasar oluştuğunu açıkladı.
Fırtınanın etkili olduğu Suluova ilçesinde ise apartmanların kopan çatıları otomobillerin üstüne devrildi.
Hasan Acar adlı vatandaş, "Bomba patladı sandık. O anda bir kadınla çocuk geçiyordu. Son anda kurtuldular. Allah korudu" diye konuştu.