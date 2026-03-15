2026 günlük fitre bedeli ne kadar oldu?
İdrak edilen Ramazan ayı ile birlikte fitre tutarı yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan ayı için belirlenen fitre miktarını belirledi. Söz konusu tutarın, bir sonraki Ramazan ayına kadar geçerli olacağı bildirildi. İşte Diyanet tarafından açıklanan 2026 yılı fitre bedeline ilişkin detaylar…
Giriş: 15.03.2026 - 14:00
1
Ramazan ayının idrak edilmesiyle birlikte fitre miktarı yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için geçerli olacak fitre tutarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, fitre miktarının belirlenmesinde bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacının ölçü alındığı belirtildi. Peki, 2026 yılı için belirlenen fitre bedeli ne kadar oldu?
2
2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR OLDU?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı fitre bedelini 240 TL olarak belirledi.
3
YENİ FİTRE TUTARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?
240 TL olarak belirlenen fitre bedeli 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ