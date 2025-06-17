FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin basın toplantısı yapıldı

Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da gerçekleştirilen toplantıya, Güney Kore'den Dahyeon Lee, Kanada'dan Jazmine White, Belçika'dan Britt Herbots, Brezilya'dan Gabriela Guimaraes, Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte ve Türkiye'den Daniele Santarelli ile Simge Aköz katıldı.

Burada açıklamada bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Bu büyük organizasyonda oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul'da kendi taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak önemli ama aynı zamanda işimi de zorlaştırıyor. Hem oyunun kendisini iyi yönetmek hem de taraftarlarımızı memnun edebilmek istiyoruz." diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, turnuvanın genç oyunculara şans tanımak açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Rekabetçi gücü en üst seviyede takımlardan biriyiz. İtalya'nın ilk 6'sında ciddi bir değişiklik yok, onlar çok ciddi bir rakip hatta sıralamada ilk sıradalar diyebiliriz. Ama ciddi çabamızı ortaya koyarak başarı elde edebileceğimize inanıyoruz. Eda Erdem bu yaz oynuyor olacak. Kendisi şu an dinleniyor ve hazırlık sürecinde. Milli takım için çok önemli oyuncu olduğunun farkındayız. Birçok oyuncumuz sakatlıktan dolayı kadroya dahil değil." ifadelerini kullandı.

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Güney Kore'den Dahyeon Lee ise takımdaki yeniliklere yönelik soru üzerine, "Servis konusunda yeni oyuncuları oyuna katma konusunda takımımızda ciddi bir çaba var. Orta oyuncuları da oyuna entegre edebilmek açısından yeniliklerimiz var." şeklinde yanıt verdi.

Kanada'dan Jazmine White da maçlar arasında önem sırası olduğunu ve daha zorlu müsabakaları kazanmak adına çaba sarf edeceklerini belirtti.

Türkiye'de daha önce zorlu organizasyonlara katıldıklarını aktaran Belçika'dan Britt Herbots, "Burada büyük arenalarda maçlar oynadık. Taraftarların heyecanını biliyoruz. Bu da mental olarak ekstra bir çaba sarf etmememizi sağlıyor. Atmosfere hazırız." şeklinde görüş belirtti.