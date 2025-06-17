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        Haberler Spor Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin basın toplantısı yapıldı - Voleybol Haberleri

        FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin basın toplantısı yapıldı

        Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da oynanacak 2. hafta müsabakaları öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:18
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        Milletler Ligi'nin basın toplantısı yapıldı
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        Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da gerçekleştirilen toplantıya, Güney Kore'den Dahyeon Lee, Kanada'dan Jazmine White, Belçika'dan Britt Herbots, Brezilya'dan Gabriela Guimaraes, Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte ve Türkiye'den Daniele Santarelli ile Simge Aköz katıldı.

        Burada açıklamada bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Bu büyük organizasyonda oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul'da kendi taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak önemli ama aynı zamanda işimi de zorlaştırıyor. Hem oyunun kendisini iyi yönetmek hem de taraftarlarımızı memnun edebilmek istiyoruz." diye konuştu.

        Deneyimli çalıştırıcı, turnuvanın genç oyunculara şans tanımak açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Rekabetçi gücü en üst seviyede takımlardan biriyiz. İtalya'nın ilk 6'sında ciddi bir değişiklik yok, onlar çok ciddi bir rakip hatta sıralamada ilk sıradalar diyebiliriz. Ama ciddi çabamızı ortaya koyarak başarı elde edebileceğimize inanıyoruz. Eda Erdem bu yaz oynuyor olacak. Kendisi şu an dinleniyor ve hazırlık sürecinde. Milli takım için çok önemli oyuncu olduğunun farkındayız. Birçok oyuncumuz sakatlıktan dolayı kadroya dahil değil." ifadelerini kullandı.

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        Güney Kore'den Dahyeon Lee ise takımdaki yeniliklere yönelik soru üzerine, "Servis konusunda yeni oyuncuları oyuna katma konusunda takımımızda ciddi bir çaba var. Orta oyuncuları da oyuna entegre edebilmek açısından yeniliklerimiz var." şeklinde yanıt verdi.

        Kanada'dan Jazmine White da maçlar arasında önem sırası olduğunu ve daha zorlu müsabakaları kazanmak adına çaba sarf edeceklerini belirtti.

        Türkiye'de daha önce zorlu organizasyonlara katıldıklarını aktaran Belçika'dan Britt Herbots, "Burada büyük arenalarda maçlar oynadık. Taraftarların heyecanını biliyoruz. Bu da mental olarak ekstra bir çaba sarf etmememizi sağlıyor. Atmosfere hazırız." şeklinde görüş belirtti.

        Milli oyuncu Simge Aköz, "İlk hafta genç kadroyla ciddi başarılar yakaladık. Devam eden süreçte bu çaba ve gücü göstermeyi planlıyoruz. İstanbul'da olmaktan çok memnunuz. Türkiye olarak gücümüzü biliyoruz. Uzun zamandır milli takımda İstanbul'da sahaya çıkmıyorduk. Ankara'da oynuyorduk. İstanbul'da seyirci karşısına çıkmak oldukça heyecan verici. Biletler tükendi, heyecanlıyız. Onlara en iyi performansımızı göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Brezilya'dan Gabriela Guimaraes ise "İlk hafta takımla beraber değildim ama takip ettim. Bu hafta geçiş dönemindeyiz. Maçlara en güçlü halimizle çıkmak istiyoruz. Takım ciddi emek sarf ediyor. Türkiye ile son maç son derece önemli. Çok çalışıyoruz. Finallere çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Son olarak söz alan Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte de şunları aktardı:

        "Diğer takımların oyuncu değişiklikleri, genç kadroya geçme fırsatları vardı ama maalesef bu bizde yok. Benzer kadroyla uzun zamandır katılıyoruz. Bunun sonucunda kadromuz yoruluyor ama gerekli çalışma ve eforu sarf ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi elimizdeki kadroyla bu hafta en iyi performansımızı göstereceğiz. Şimdiye kadar koyduğumuz efor için gurur duyuyorum. Daha önceki başarılarımızı devam ettirmeyi umuyoruz."

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