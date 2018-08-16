Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı

16.08.2018 - 11:00 | Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Lionheart" isimli lüks motoryata 192 bin litre yakıt ikmali yapıldı

  • 1 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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    Dün akşam saatlerinde Bodrum açıklarına gelen 90 metre uzunluğundaki Malta bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

  • 2 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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    Piyasa değeri yaklaşık 150 milyon dolar olduğu belirtilen motoryata, gün içerisinde 192 bin litre yakıt ikmali yapıldı. 

  • 3 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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    İngiliz iş adamı Philip Green'e ait olduğu ifade edilen yatın yakıtının, İzmir Aliağa'dan getirildiği öğrenildi.

  • 4 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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    Lüks motoryat, yakıt ikmali yaptıktan sonra İstanköy Adası'na (Kos) gitmek üzere ilçeden hareket etti.

  • 5 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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    İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016'da inşa edilen özel tasarım yatta spor salonu, güvertede jakuzi, yüzme havuzu ve asansör bulunuyor.

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     Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip yatta ana güvertede özel balkon da dikkat çekiyor.

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  • 13 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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  • 15 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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  • 16 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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  • 17 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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  • 18 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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  • 22 Fiyatı dudak uçuklattı! 192 bin litre yakıt aldı
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