Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Fizyoterapi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? htmsl

        Fizyoterapi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        Sağlık sektörünün sürekli popülerliğini koruması sebebiyle bu alanda kariyer yapmak isteyen çok sayıda öğrenci var. Sağlık sektörünün önemli alanlarından biri de Fizyoterapi bölümüdür. Fizyoterapi ve Fizik tedavi kavramları sıklıkla karıştırılıyor. İki bölüm birbiriyle ilişkili olsa da farklı alanlardır. Bu yazımızda Fizyoterapi bölümü nedir konusunda bilgi edinmek isteyenler için Fizyoterapi bölümü eğitim süresi kaç yıl, Fizyoterapi mezunları ne iş yapar ve Fizyoterapi mezunları nerede çalışır gibi soruları yanıtladık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 12:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fizyoterapi Bölümü Nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fizyoterapi Bölümü Nedir?

        Fizyoterapi ve Fizik tedavi kavramlarının birbirine karıştığından söz etmiştik. Bu iki alan birbirlerini tamamlar nitelikte ilişki içindedirler. Ancak alınan eğitim, unvan ve uygulanan tekniklerle birbirlerinden ayrılırlar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, tıp dalının uzmanlık alanıdır ve kısaca FTR şeklinde anılır. Fizik tedavi uzmanı, tıp fakültesini bitirdikten sonra bu alanda uzmanlığını alan kişidir. FTR uzmanları, hastalığı teşhis eder, tedavi sürecini planlar ve gerekirse ilaç yazarak fizyoterapiste yönlendirme yapar. İşte fizyoterapi bu noktada devreye girer. Fizyoterapist, doktorun planladığı tedavi yönteminin rehabilitasyon sürecini hastaya uygular. Fizyoterapi bölümü nedir dediğimizde, bu uygulamaları yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip terapistlerin yetiştirilmesinin amaçlandığı eğitim programı cevabını verebiliriz. Fizyoterapi bölümü nedir sorusuna daha detaylı yanıt verebilmek için bireylerin hastalık veya sakatlık sonrası hareket kabiliyetlerini artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için uygulanan terapi yöntemlerinin eğitiminin verildiği program da diyebiliriz. Bu alanda eğitim görmek ve kariyer yapmak isteyenler, Fizyoterapi bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna da yanıt arıyorlar.

        Fizyoterapi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl

        Fizyoterapi bölümü eğitim süresi kaç yıl diyenler için bu bölümün Sağlık Fakültesine bağlı bir lisans programı olduğunu söyleyelim. Eğitim süresi 4 yıl ve 8 yarı yıl olan programda teorik bilgilerin olduğu kadar yoğun bir şekilde pratik bilgilerin eğitimi de veriliyor. Ayrıca öğrencilere sunulan zorunlu staj imkanı ile mezunlar iş hayatına hazırlanmış oluyor.Bu bölümde, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi gibi farklı vücut sistemlerine yönelik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarına yer veriliyor. Fizyoterapi bölümü derslerinden bazılarına örnek verecek olursak;

        • - Anatomi
        • - Fizyoloji
        • - Kinezyoloji
        • - Biyomekanik
        • - Elektroterapi
        • - Hidroterapi
        • - Manuel terapi
        • - Kardiyopulmoner rehabilitasyon
        • - Nörolojik rehabilitasyon
        • - Ortopedik rehabilitasyon derslerden söz edilebilir.

        Teorik ve pratik bilgiler içeren tüm dersleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, Fizyoterapist unvanı ile iş hayatına hazır hale gelirler. Peki Fizyoterapist olarak görev yapmaya hazır hale gelen Fizyoterapi mezunları ne iş yapar?

        Fizyoterapi Mezunları Ne İş Yapar?

        Fizyoterapi mezunları, özellikle felç, ortopedik problemler, spor yaralanmaları, kaza yaralanmaları, bel ve boyun fıtığı gibi durumlarda, hastaların hareket yeteneklerini yeniden kazanmalarına yardımcı olurlar. Aynı zamanda yaşlı bireylerde düşme riskini azaltmaya yarayacak egzersiz programlar da uygularlar. Fizyoterapi mezunları ne iş yapar dediğimizde genel olarak bir cevap verecek olursak, hastaların kas, eklem ve sinir sistemlerini iyileştirmeye yönelik terapi ve egzersiz uygulamaları yaparlar.

        Fizyoterapi Mezunları Nerede Çalışır?

        Fizyoterapi mezunları iş olanakları, kamu hastanelerinde olduğu gibi pek çok özel kurum ve kuruluşlarda da sağlanır. Sağlık sektörünün önemli bir parçası olan Fizyoterapi bölümünü tamamlayan öğrenciler eğer kamuda çalışmayı tercih edeceklerse KPSS’de başarılı sonuçlar elde etmeliler. Fizyoterapi mezunları nerede çalışır sorusuna cevap verecek olursak;

        • - Devlet hastaneleri
        • - Özel hastaneler
        • - Rehabilitasyon merkezleri
        • - Spor kulüpleri
        • - Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri
        • - Yaşlı bakım evleri
        • - Özel klinikler ve sağlık merkezleri
        • - Son dönemde popüler hale gelen wellness merkezleri şeklinde sıralanabilir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!