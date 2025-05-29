Fizyoterapi Bölümü Nedir?

Fizyoterapi ve Fizik tedavi kavramlarının birbirine karıştığından söz etmiştik. Bu iki alan birbirlerini tamamlar nitelikte ilişki içindedirler. Ancak alınan eğitim, unvan ve uygulanan tekniklerle birbirlerinden ayrılırlar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, tıp dalının uzmanlık alanıdır ve kısaca FTR şeklinde anılır. Fizik tedavi uzmanı, tıp fakültesini bitirdikten sonra bu alanda uzmanlığını alan kişidir. FTR uzmanları, hastalığı teşhis eder, tedavi sürecini planlar ve gerekirse ilaç yazarak fizyoterapiste yönlendirme yapar. İşte fizyoterapi bu noktada devreye girer. Fizyoterapist, doktorun planladığı tedavi yönteminin rehabilitasyon sürecini hastaya uygular. Fizyoterapi bölümü nedir dediğimizde, bu uygulamaları yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip terapistlerin yetiştirilmesinin amaçlandığı eğitim programı cevabını verebiliriz. Fizyoterapi bölümü nedir sorusuna daha detaylı yanıt verebilmek için bireylerin hastalık veya sakatlık sonrası hareket kabiliyetlerini artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için uygulanan terapi yöntemlerinin eğitiminin verildiği program da diyebiliriz. Bu alanda eğitim görmek ve kariyer yapmak isteyenler, Fizyoterapi bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna da yanıt arıyorlar.

Fizyoterapi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl

Fizyoterapi bölümü eğitim süresi kaç yıl diyenler için bu bölümün Sağlık Fakültesine bağlı bir lisans programı olduğunu söyleyelim. Eğitim süresi 4 yıl ve 8 yarı yıl olan programda teorik bilgilerin olduğu kadar yoğun bir şekilde pratik bilgilerin eğitimi de veriliyor. Ayrıca öğrencilere sunulan zorunlu staj imkanı ile mezunlar iş hayatına hazırlanmış oluyor.Bu bölümde, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi gibi farklı vücut sistemlerine yönelik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarına yer veriliyor. Fizyoterapi bölümü derslerinden bazılarına örnek verecek olursak;

- Anatomi

- Fizyoloji

- Kinezyoloji

- Biyomekanik

- Elektroterapi

- Hidroterapi

- Manuel terapi

- Kardiyopulmoner rehabilitasyon

- Nörolojik rehabilitasyon

- Ortopedik rehabilitasyon derslerden söz edilebilir.

Teorik ve pratik bilgiler içeren tüm dersleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, Fizyoterapist unvanı ile iş hayatına hazır hale gelirler. Peki Fizyoterapist olarak görev yapmaya hazır hale gelen Fizyoterapi mezunları ne iş yapar?

Fizyoterapi Mezunları Ne İş Yapar?

Fizyoterapi mezunları, özellikle felç, ortopedik problemler, spor yaralanmaları, kaza yaralanmaları, bel ve boyun fıtığı gibi durumlarda, hastaların hareket yeteneklerini yeniden kazanmalarına yardımcı olurlar. Aynı zamanda yaşlı bireylerde düşme riskini azaltmaya yarayacak egzersiz programlar da uygularlar. Fizyoterapi mezunları ne iş yapar dediğimizde genel olarak bir cevap verecek olursak, hastaların kas, eklem ve sinir sistemlerini iyileştirmeye yönelik terapi ve egzersiz uygulamaları yaparlar.