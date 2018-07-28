FK Baumit Jablonec - Sparta Prague maçı rakamları

FK Baumit Jablonec ve Sparta Prague, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Ev sahibi FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sparta Prague son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 509 kodlu maçı oynayanlar; FK Baumit Jablonec galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Sparta Prague galibiyet oranı 2.40. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

FK Baumit Jablonec önceki hafta MFK Karvina mücadelesinde 2-1 yenildi.

Sparta Prague ise Vysocina Jihlava karşılaşmasında 1-0 kazandı.

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