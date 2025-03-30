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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Flaş transfer iddiası: Immobile ülkesine geri dönecek! - Beşiktaş Haberleri

        Flaş transfer iddiası: Immobile ülkesine geri dönecek!

        Sezon başında Serie A temsilcisi Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olan ve son maçlarda skora pek etki edemeyen Ciro Immobile'nin, ülkesine gegri dönebileceği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 19:47 Güncelleme: 30.03.2025 - 19:47
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        Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile, Türkiye'de beklenen patlamayı gerçekleştiremese de İtalya'nın gündeminden düşmüyor.

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        IMMOBILE'YE INTER KANCASI!

        Calcio Mercato'nun haberine göre Inter, İranlı futbolcusu Mehdi Taremi'nin düşük performansı nedeniyle gözünü Immobile'ye çevirebilir.

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        Taremi'nin 34 maçta yalnızca 3 gol atabildiği belirtilen haberde, İtalyan santrforun 'hazır ve tecrübeli' bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi.

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        IMMOBILE'DEN AÇIK KAPI!

        Ciro Immobile, İtalya basınına verdiği röportajda, "Zihinsel olarak hala iyi hissediyorum ve futbola olan isteğim yüksek. Rekorlar kırdığım ve parladığım bir lige dönmek güzel olurdu. Türkiye sonrası futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok, tam tersine, büyük bir final yapmak için çalışıyorum." diyerek Çizme'ye göz kırpmıştı.

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        SEZON PERFORMANSI

        İtalyan golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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