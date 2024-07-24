Floortime terapisi nedir? Floortime terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Ancak ebeveynler de Floortime yöntemlerini öğrenerek günlük yaşamlarında çocuklarına uygulayabilirler. Terapinin amacı, çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve onunla anlamlı, etkileşimli ilişkiler kurmaktır. Floortime terapisi, bireyselleştirilmiş ve çocuk merkezli bir yaklaşım sunarak, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanabilir. Peki, Floortime terapisi nedir? Floortime terapisi nasıl yapılır?

FLOORTİME TERAPİSİ NEDİR?

Floortime terapisi, Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilen ve özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için tasarlanmış bir terapötik yaklaşımdır. Bu terapi, çocuğun sosyal, duygusal ve entelektüel kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar. Floortime, çocukla oyun oynayarak ve etkileşimde bulunarak, onun ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeyi hedefler. Terapistin veya ebeveynin çocuğun seviyesine inmesi ve onun oyununa katılması, çocuğun güven ve iletişim becerilerini artırır.

Çocuğun liderliğinde gerçekleşen bu etkileşimler, duygusal düzenlemeyi, sosyal ilişkileri ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Floortime terapisi, her çocuğun benzersiz gelişimsel ihtiyaçlarına uygun olarak bireyselleştirilir ve ailelerin, çocuklarının büyüme ve gelişiminde aktif bir rol almasını teşvik eder. Bu terapi, çocuğun kendini ifade etme becerilerini artırırken aynı zamanda ebeveyn-çocuk bağını güçlendirir.