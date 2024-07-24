Floortime terapisi nedir? Floortime terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?
Floortime terapisi, özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için tasarlanmış olsa da, sosyal, duygusal ve gelişimsel zorluklar yaşayan tüm çocuklar için faydalı olabilir. Bu terapinin uygulanması eğitimli terapistler, çocuk psikologları ve özel eğitim uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
Ancak ebeveynler de Floortime yöntemlerini öğrenerek günlük yaşamlarında çocuklarına uygulayabilirler. Terapinin amacı, çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve onunla anlamlı, etkileşimli ilişkiler kurmaktır. Floortime terapisi, bireyselleştirilmiş ve çocuk merkezli bir yaklaşım sunarak, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanabilir. Peki, Floortime terapisi nedir? Floortime terapisi nasıl yapılır?
FLOORTİME TERAPİSİ NEDİR?
Floortime terapisi, Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilen ve özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için tasarlanmış bir terapötik yaklaşımdır. Bu terapi, çocuğun sosyal, duygusal ve entelektüel kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar. Floortime, çocukla oyun oynayarak ve etkileşimde bulunarak, onun ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeyi hedefler. Terapistin veya ebeveynin çocuğun seviyesine inmesi ve onun oyununa katılması, çocuğun güven ve iletişim becerilerini artırır.
Çocuğun liderliğinde gerçekleşen bu etkileşimler, duygusal düzenlemeyi, sosyal ilişkileri ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Floortime terapisi, her çocuğun benzersiz gelişimsel ihtiyaçlarına uygun olarak bireyselleştirilir ve ailelerin, çocuklarının büyüme ve gelişiminde aktif bir rol almasını teşvik eder. Bu terapi, çocuğun kendini ifade etme becerilerini artırırken aynı zamanda ebeveyn-çocuk bağını güçlendirir.
FLOORTİME TERAPİSİ NASIL YAPILIR?
Floortime terapisi, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için yapılandırılmış bir oyun tabanlı etkileşim sürecidir. Bu terapi, çocuğun doğal oyun ve etkileşimleri aracılığıyla yürütülür ve üç temel aşamadan oluşur: takip etme, genişletme ve meydan okuma. İlk aşamada, terapist veya ebeveyn, çocuğun ilgisini ve oyununu takip eder. Bu, çocuğun liderliğinde gerçekleşir ve onun ilgi alanlarına odaklanarak, çocuğun kendini ifade etmesi teşvik edilir.
İkinci aşama olan genişletme aşamasında, terapist veya ebeveyn, çocuğun oyununu ve etkileşimlerini zenginleştirir. Bu, çocuğun oyununa katılarak ve oyun senaryolarını genişleterek yapılır. Örneğin, çocuk bir oyuncak araba ile oynuyorsa, terapist arabaların bir yarış yaptığını veya bir tamir atölyesine gittiklerini ekleyebilir. Bu, çocuğun hayal gücünü ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
Son aşama olan meydan okuma aşamasında, terapist veya ebeveyn, çocuğun sınırlarını zorlar ve onu yeni beceriler öğrenmeye teşvik eder. Bu aşamada, çocuğun sosyal etkileşimleri ve duygusal tepkileri daha karmaşık hale getirilir. Örneğin, çocuk bir oyunda zorluklarla karşılaştığında, terapist ona bu zorluklarla başa çıkması için rehberlik eder ve destek sağlar.
Floortime terapisi, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına ve gelişimsel seviyesine uygun olarak bireyselleştirilir. Terapistler ve ebeveynler, çocuğun tepkilerini dikkatle izler ve ona uygun destek sağlar. Bu süreçte, çocuğun duygusal güvenliği ve rahatlığı ön planda tutulur. Ayrıca Floortime terapisi ailelerin aktif katılımını teşvik eder ve ebeveynlere, çocuklarının gelişimini desteklemek için etkili stratejiler sunar. Bu yaklaşım, çocuğun kendine güvenini artırırken, sosyal, duygusal ve entelektüel becerilerini de geliştirir.
FLOORTİME TERAPİSİ FAYDALARI
Floortime terapisi, özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için birçok fayda sağlar. Bu faydalar, çocuğun genel gelişimine katkıda bulunarak, duygusal, sosyal ve entelektüel kapasitelerini artırır. İşte Floortime terapisi faydaları…