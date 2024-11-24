Florentino Perez'den Ballon d'Or açıklaması!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ballon d'Or ödülünü kazanan Rodri hakkında konuştu.

Ödülü Real Madridli bir oyuncunun alması gerektiğini söyleyen Perez, "Rodri, Ballon d'Or'u Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı zaman almalıydı. Geçtiğimiz sezonun ödülünü kesinlikle bir Real Madrid oyuncusu kazanmalıydı." dedi.

Real Madrid Başkanı, "Namibya, Uganda, Arnavutluk ve Finlandiyalı gazeteciler olmasaydı Vinicius Junior Ballon d'Or'u kazanırdı. Onları kimse tanımıyor." ifadelerini kullandı.